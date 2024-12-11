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Саммер Макинтош: «Не могу сказать, что рада или расстроена возвращению россиян. Но то, что они снова могут соревноваться вместе со всеми – это здорово»

Канадская пловчиха Саммер Макинтош высказалась о возвращении россиян на ЧМ.

Российские пловцы в нейтральном статусе выступают на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. 

«Я не могу сказать, что рада или расстроена возвращению россиян. Такие разговоры отвлекают от спорта. Но то, что они снова могут соревноваться вместе со всеми – это правда здорово» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Макинтош в эфире «Матч ТВ». 

Пловцы побоялись ехать нейтралами на Олимпиаду. А спустя 4 месяца собрали команду на ЧМ 🤷‍♂️

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат мира на короткой воде
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