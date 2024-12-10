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Макинтош, Дугласс, Уолш, Понти, сборные США установили мировые рекорды в первый день ЧМ на короткой воде

Макинтош, Дугласс, Уолш и Понти установили мировые рекорды на короткой воде.

Сегодня прошел первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Канадка Саммер Макинтош победила на 400 м вольным стилем с результатом 3.50,25. Предыдущий мировой рекорд установила китаянка Ли Бинцзе в октябре 2022 года (3.51,30).

Американка Гретхен Уолш в полуфинале на 50 м баттерфляем (23,94) побила собственный мировой рекорд, установленный сегодня в предварительном заплыве (24,02), которое держалось с декабря 2014-го.

Ее соотечественница Кейт Дугласс в финале на 200 м комплексом стала первой, показав время 2.01,63 секунды. Она превзошла достижение венгерки Катинки Хоссу (2.01,86).

Швейцарец Ноэ Понти в полуфинале на 50 м баттерфляем обновил собственный мировой рекорд (21,43), предыдущий он установил в ноябре (21,50).

Также женская и мужская сборные США побили мировые рекорды в эстафетах 4х100 м вольным стилем, показав результаты 3.25,01 и 3.01,66 соответственно.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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