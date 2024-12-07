Российские пловцы получили визы для участия в чемпионате мира по плаванию в Будапеште

Российские пловцы получили визы для участия в чемпионате мира по плаванию.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Теперь уже улажены все формальности, визы получены, ребята готовятся к вылету на чемпионат мира», — рассказал источник.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште. Россияне на турнире выступят в нейтральном статусе.