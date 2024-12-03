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Денис Панкратов: «У нас уже выросло поколение юниоров, у которых не было международных стартов. Участие в ЧМ – это возвращение к корням»

Денис Панкратов назвал допуск российских пловцов к ЧМ «возвращением к корням».

Более 20 россиян ранее получили нейтральные статусы для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

«У нас уже выросло целое поколение юниоров, у которых не было международных стартов. Они не очень понимают, к чему стремиться. Участие в чемпионате мира это возвращение к корням, ребята увидят, что такое международный уровень, вернутся в ту систему координат, в которой мы всю жизнь развивались», - сказал двукратный олимпийский чемпион Панкратов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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logoсборная России
чемпионат мира на короткой воде
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