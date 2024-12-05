  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Юлия Ефимова: «Новости о себе игнорирую, статьи не читаю. А уж комментарии о себе – нет, извините, там бывает желтуха какая-то»
3

Юлия Ефимова: «Новости о себе игнорирую, статьи не читаю. А уж комментарии о себе – нет, извините, там бывает желтуха какая-то»

Юлия Ефимова объяснила, почему не читает новости и комментарии о себе.

– Как вы справляетесь с хейтерами? Читаете комментарии о себе?

– Что вы, я даже новости о себе игнорирую. И статьи, все эти большие интервью уже не читаю. Иногда мне могут что-то прислать по угару. Но даже это перестали делать. А уж комментарии читать о себе – нет, извините, там бывает желтуха какая-то.

Ну зачем? У меня все нормально. И в последнее время я даже поверила, что есть много хороших людей в интернете. Бывает очень много поддержки и доброты, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЮлия Ефимова
logoсборная России жен
плавание
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Ефимова о новом руководстве федерации плавания: «У меня будто бы силы новые появились. Чувствую, попахивает переменами – в лучшую сторону»
сегодня, 13:58
Чикунова, Пригода, Бородин и Лифинцев получили нейтральные статусы. Пловцы смогут выступить на ЧМ
363 декабря, 15:30
Сергей Чепик: «Ефимова отобралась на общих основаниях. Мы автоматически брали первых номеров с дистанции, а остальных – по очкам World Aquatics»
326 ноября, 19:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ефимова о новом руководстве федерации плавания: «У меня будто бы силы новые появились. Чувствую, попахивает переменами – в лучшую сторону»
сегодня, 13:58
Более 40 тысяч человек подписали петицию против трансгендеров в женском спорте. Обращение передано в штаб-квартиру МОК
14сегодня, 12:20
World Aquatics ратифицировала юниорский мировой рекорд Мирона Лифинцева
вчера, 08:57
Евгения Чикунова: «Несмотря на информацию о бездомных, мусоре и прочем, мне хотелось бы как минимум узнать, что такое Нью-Йорк и как там живется»
68вчера, 07:11
Евгения Чикунова: «Сколько себя помню, все время получала негативные комментарии. В один момент я уже просто закрылась от корреспондентов»
3вчера, 07:07
Денис Панкратов: «У нас уже выросло поколение юниоров, у которых не было международных стартов. Участие в ЧМ – это возвращение к корням»
13 декабря, 20:31
Вайцеховская о нейтральном статусе Чикуновой: «За каждой из упущенных олимпийских медалей стоят конкретные люди с именами и должностями»
53 декабря, 20:25
Чикунова, Пригода, Бородин и Лифинцев получили нейтральные статусы. Пловцы смогут выступить на ЧМ
363 декабря, 15:30
Организационный комитет Игр дружбы готовит предложения по датам проведения турнира
152 декабря, 17:12
Спортивные каналы «Матч!» будут показывать международные турниры по плаванию под эгидой World Aquatics в 2024-2026 годах
2 декабря, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04