Юлия Ефимова: «Новости о себе игнорирую, статьи не читаю. А уж комментарии о себе – нет, извините, там бывает желтуха какая-то»

Юлия Ефимова объяснила, почему не читает новости и комментарии о себе.

– Как вы справляетесь с хейтерами? Читаете комментарии о себе?

– Что вы, я даже новости о себе игнорирую. И статьи, все эти большие интервью уже не читаю. Иногда мне могут что-то прислать по угару. Но даже это перестали делать. А уж комментарии читать о себе – нет, извините, там бывает желтуха какая-то.

Ну зачем? У меня все нормально. И в последнее время я даже поверила, что есть много хороших людей в интернете. Бывает очень много поддержки и доброты, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова .