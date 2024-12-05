Юлия Ефимова: «Новости о себе игнорирую, статьи не читаю. А уж комментарии о себе – нет, извините, там бывает желтуха какая-то»
Юлия Ефимова объяснила, почему не читает новости и комментарии о себе.
– Как вы справляетесь с хейтерами? Читаете комментарии о себе?
– Что вы, я даже новости о себе игнорирую. И статьи, все эти большие интервью уже не читаю. Иногда мне могут что-то прислать по угару. Но даже это перестали делать. А уж комментарии читать о себе – нет, извините, там бывает желтуха какая-то.
Ну зачем? У меня все нормально. И в последнее время я даже поверила, что есть много хороших людей в интернете. Бывает очень много поддержки и доброты, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости