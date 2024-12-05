Ефимова о новом руководстве федерации плавания: «У меня будто бы силы новые появились. Чувствую, попахивает переменами – в лучшую сторону»

Юлия Ефимова предрекла положительные перемены в федерации плавания.

В октябре Федерацию водных видов спорта России возглавил Дмитрий Мазепин.

– Вы пообщались с новым главой федерации Дмитрием Мазепиным, его окружением. Что вы поняли?

– Это очень приятные и контактные люди. У меня будто бы силы новые появились. Чувствую, попахивает переменами – в лучшую сторону.

– Реально?

– Да. Мне сразу сказали – если я хочу плавать, то плавай: «Мы тебя поддержим». И добавили: а если ты заканчиваешь, то мы хотим всех именитых спортсменов собрать рядом с федерацией, чтобы они развивали плавание и работали во благо нашего вида спорта.

А не так, что все не пойми где, сами по себе. Ведь как бывает после карьеры? Ты начинаешь думать: а что делать дальше? И выискиваешь какие-то свои пути отступления. А теперь в федерации хотят предоставить возможность, чтобы ты оставался в сфере плавания, только уже в другой роли, – сказала шестикратная чемпионка мира Ефимова .