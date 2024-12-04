World Aquatics ратифицировала юниорский мировой рекорд Мирона Лифинцева

World Aquatics ратифицировала юниорский рекорд мира российского пловца Лифинцева.

18-летний Мирон Лифинцев установил рекорд на дистанции 100 м на спине во время финала Кубка России. Он преодолел дистанцию за 52,08 секунды.

Ранее Лифинцев получил нейтральный статус и сможет выступить на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште с 10 по 15 декабря.