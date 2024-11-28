Коротышкин о допинг-пробах российских пловцов к ЧМ: «Мы обсуждали ситуацию с World Aquatics. По приезде ребята будут протестированы»

В Федерации водных видов спорта России прояснили ситуацию с допинг-пробами к ЧМ.

Ранее появилась информация , что россияне могут пропустить чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (10-15 декабря) из-за отсутствия международных допинг-проб

– У нас было тестирование во время чемпионата России. До выезда на чемпионат мира еще есть время.

Все пробы будут сделаны вовремя. Что касается международных проб, то мы обсуждали эту ситуацию с [международной федерацией] World Aquatics. По приезде ребята будут протестированы, нейтральный статус можно получить уже находясь на месте.

Если бы у нас не было шансов, в World Aquatics сообщили бы об этом. Может для кого‑то со стороны все это выглядит сумбурно, но мы используем все шансы в нынешней ситуации и принимаем решения в диалоге с World Aquatics.

– Что с визами?

– В консульстве нас заверили, Дмитрий Аркадьевич Мазепин лично подключался к этому вопросу, что к 7 декабря у нас должны быть визы. Должны успеть, – сказал вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин .