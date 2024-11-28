Российские пловцы поедут на чемпионат мира в черных костюмах и белых футболках

У российских пловцов на чемпионат мира будут черные костюмы и белые футболки.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря. Отбор на турнир прошел на ноябрьском чемпионате России в Санкт‑Петербурге.

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