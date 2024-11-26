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Ефимова, Чикунова, Минаков, Лифинцев, Пригода, Бородин вошли в список спортсменов для участия в ЧМ на короткой воде

Ефимова и Чикунова вошли в список российских пловцов для участия в ЧМ.

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин назвал список российских спортсменов, которые планируют выступить на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

В него вошли Роман Акимов, Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Нейтральные статусы из этого списка есть только у Ефимовой и Минакова.

Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Дмитрий Жаворонков
Федерация водных видов спорта России
Роман Акимов
Софья Дьякова
logoОлег Костин
Ксения Мишарина
Кирилл Мартынычев
logoЕвгения Чикунова
Елизавета Агапитова
logoЮлия Ефимова
Алексей Ткачев
logoсборная России
logoЕвгений Коротышкин
Алина Гайфутдинова
Виктория Блинова
Арина Суркова
Дмитрий Савенко
Мирон Лифинцев
Егор Корнев
logoКирилл Пригода
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Дарья Клепикова
logoсборная России жен
чемпионат мира на короткой воде
Дарья Трофимова
logoИлья Бородин
Милана Степанова
Александр Щеголев
Александр Жигалов
Роман Шевляков
Алексей Сударев
Павел Самусенко
logoАндрей Минаков
Савелий Лузин
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