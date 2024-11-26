Ефимова, Чикунова, Минаков, Лифинцев, Пригода, Бородин вошли в список спортсменов для участия в ЧМ на короткой воде

Ефимова и Чикунова вошли в список российских пловцов для участия в ЧМ.

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин назвал список российских спортсменов, которые планируют выступить на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

В него вошли Роман Акимов, Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Нейтральные статусы из этого списка есть только у Ефимовой и Минакова.

Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.