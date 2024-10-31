Станислав Дружинин: «Избрание Мазепина на пост главы ФВВСР открывает новые перспективы и возможности для российского спорта»

Станислав Дружинин заявил, что положительно воспринимает объединение федераций водных видов спорта.

Сегодня федерации России по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло объединились в одну организацию – Федерацию водных видов спорта России. Ее возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин.

«Я воспринимаю перемены положительно. Будем работать в штатном режиме на высоком уровне.

Избрание Дмитрия Мазепина открывает новые перспективы и возможности для российского спорта. Уверен, что его опыт и деловые качества позволят нам реализовать новые конкурентные преимущества и достигнуть высоких результатов», – сказал Дружинин, который ранее возглавлял федерацию прыжков в воду.

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