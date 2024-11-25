6-кратная олимпийская чемпионка по плаванию Эмма Маккеон завершила карьеру
Австралийская пловчиха Эмма Маккеон объявила о завершении спортивной карьеры.
30-летняя Маккеон – шестикратная олимпийская чемпионка, она завоевывала медали Рио-2016, Токио-2020 и Парижа-2024. Также на ее счету три серебряных и пять бронзовых наград Игр, а кроме того, пять побед на чемпионатах мира.
«Сегодня я официально ухожу из соревновательного плавания. Отправляясь в Париж, я знала, что это будет моя последняя Олимпиада, и прошедшие месяцы дали мне время поразмышлять о своем пути и подумать о том, каким я хочу видеть свое будущее в плавании.
Я горжусь тем, что отдала своей карьере абсолютно все – как физически, так и психологически. Я хотела увидеть, на что способна, и я это сделала.
Плавание дало мне очень многое. От мечты, появившейся в 5 лет, до моих третьих Олимпийских игр. Я многому научилась, приобрела опыт, дружбу и воспоминания, за которые очень благодарна. Как и всем людям, которые поддерживали, усердно со мной работали, подбадривали. Спасибо.
Теперь я с нетерпением жду возможности узнать, как я смогу развиваться в других направлениях и во всем, что приготовила мне жизнь», – написала Маккеон в инстаграме.
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