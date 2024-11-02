Реган Смит обновила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине в плавании на короткой воде

Американская пловчиха Реган Смит побила очередной мировой рекорд.

Спортсменка выступила на этапе Кубка мира на короткой воде в Сингапуре. Она проплыла дистанцию 200 метров на спине с результатом 1 минута 58,83 секунды.

Прежнее достижение было установлено австралийкой Кэйли Маккиоун (1.58,94).

Смит 22 года, ранее на этом же этапе Кубка мира она обновила мировой рекорд 100-метровки на спине. Также американка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.