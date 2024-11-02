Реган Смит обновила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине в плавании на короткой воде
Американская пловчиха Реган Смит побила очередной мировой рекорд.
Спортсменка выступила на этапе Кубка мира на короткой воде в Сингапуре. Она проплыла дистанцию 200 метров на спине с результатом 1 минута 58,83 секунды.
Прежнее достижение было установлено австралийкой Кэйли Маккиоун (1.58,94).
Смит 22 года, ранее на этом же этапе Кубка мира она обновила мировой рекорд 100-метровки на спине. Также американка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости