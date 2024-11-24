Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Пригода, Мишарина, Клепикова одержали победы, Лифинцев – 2-й
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Санкт-Петербург
24 ноября
Мужчины
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.01,85
2. Александр Жигалов – 2.01,91
3. Михаил Доринов – 2.02,77
100 м, баттерфляй
1. Роман Шевляков – 49,81
2. Петр Жихарев – 50,19
3. Михаил Вековищев – 50,29
50 м, спина
1. Климент Колесников – 22,78
2. Мирон Лифинцев – 23,18
3. Павел Самусенко – 23,21
50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 21,15
2. Даниил Марков – 21,43
3. Егор Юрченко – 21,48
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 52,03
2. Дарья Трофимова – 52,19
3. Яна Шакирова – 52,98
200 м, спина
1. Милана Степанова – 2.05,20
2. Елизавета Агапитова – 2.05,70
3. Дарья Зарубенкова – 2.07,32
800 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина – 8.17,01
2. Софья Дьякова – 8.19,36
3. Маргарита Ершова – 8.29,66
Микст-эстафета, 4х50 м
1. Мирон Лифинцев, Дарья Татаринова, Кирилл Пригода, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург) – 1.37,51
2. Данил Закожурников, Арина Суркова, Сергей Звонов, Дарья Трофимова (Новосибирская область) – 1.38,93
3. Климент Колесников, Петр Жихарев, Юлия Ефимова, Мария Полещук (Москва) – 1.39,09
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