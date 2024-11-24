Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Пригода, Мишарина, Клепикова одержали победы, Лифинцев – 2-й

Климент Колесников победил на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Плавание на короткой воде Чемпионат России Санкт-Петербург 24 ноября Мужчины 200 м, брасс 1. Кирилл Пригода – 2.01,85 2. Александр Жигалов – 2.01,91 3. Михаил Доринов – 2.02,77 100 м, баттерфляй 1. Роман Шевляков – 49,81 2. Петр Жихарев – 50,19 3. Михаил Вековищев – 50,29 50 м, спина 1. Климент Колесников – 22,78 2. Мирон Лифинцев – 23,18 3. Павел Самусенко – 23,21 50 м, вольный стиль 1. Егор Корнев – 21,15 2. Даниил Марков – 21,43 3. Егор Юрченко – 21,48 Женщины 100 м, вольный стиль 1. Дарья Клепикова – 52,03 2. Дарья Трофимова – 52,19 3. Яна Шакирова – 52,98 200 м, спина 1. Милана Степанова – 2.05,20 2. Елизавета Агапитова – 2.05,70 3. Дарья Зарубенкова – 2.07,32 800 м, вольный стиль 1. Ксения Мишарина – 8.17,01 2. Софья Дьякова – 8.19,36 3. Маргарита Ершова – 8.29,66 Микст-эстафета, 4х50 м 1. Мирон Лифинцев, Дарья Татаринова, Кирилл Пригода, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург) – 1.37,51 2. Данил Закожурников, Арина Суркова, Сергей Звонов, Дарья Трофимова (Новосибирская область) – 1.38,93 3. Климент Колесников , Петр Жихарев, Юлия Ефимова , Мария Полещук (Москва ) – 1.39,09