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Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Пригода, Мишарина, Клепикова одержали победы, Лифинцев – 2-й

Климент Колесников победил на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Санкт-Петербург

24 ноября 

Мужчины

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.01,85

2. Александр Жигалов – 2.01,91

3. Михаил Доринов – 2.02,77

100 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 49,81

2. Петр Жихарев – 50,19

3. Михаил Вековищев – 50,29

50 м, спина 

1. Климент Колесников – 22,78

2. Мирон Лифинцев – 23,18

3. Павел Самусенко – 23,21

50 м, вольный стиль 

1. Егор Корнев – 21,15

2. Даниил Марков – 21,43

3. Егор Юрченко – 21,48

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 52,03

2. Дарья Трофимова – 52,19

3. Яна Шакирова – 52,98

200 м, спина

1. Милана Степанова – 2.05,20

2. Елизавета Агапитова – 2.05,70

3. Дарья Зарубенкова – 2.07,32 

800 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина – 8.17,01

2. Софья Дьякова – 8.19,36

3. Маргарита Ершова – 8.29,66

Микст-эстафета, 4х50 м 

1. Мирон Лифинцев, Дарья Татаринова, Кирилл Пригода, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург) – 1.37,51

2. Данил Закожурников, Арина Суркова, Сергей Звонов, Дарья Трофимова (Новосибирская область) – 1.38,93

3. Климент Колесников, Петр Жихарев, Юлия Ефимова, Мария Полещук (Москва) – 1.39,09

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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