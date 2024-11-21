Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бородин, Лузин, Харланов, Клепикова, Блинова одержали победы

Илья Бородин победил на ЧР по плаванию на короткой воде на 200 м комплексом.

Плавание на короткой воде Чемпионат России Санкт-Петербург Мужчины 400 м, вольный стиль 1. Савелий Лузин – 3.40,51 2. Роман Акимов – 3.42,48 3. Егор Бабинич – 3.43,17 200 м, баттерфляй 1. Александр Харланов – 1.52,43 2. Александр Кудашев – 1.52,54 3. Егор Павлов – 1.53,97 200 м, комплекс 1. Илья Бородин – 1.52,75 2. Алексей Сударев – 1.53,50 3. Эдуард Валиахметов – 1.54,80 4x100 м, вольный стиль 1. Егор Корнев, Алексей Павлов, Даниил Косенков, Александр Щеголев (Санкт-Петербург) – 3.08,07 2. Климент Колесников , Петр Жихарев, Владислав Гринев, Илья Захариков (Москва) – 3.09,98 3. Даниил Марков, Андрей Еремин, Максим Абловацкий, Арсений Десятов (Новосибирская область) – 3.11,72 Женщины 200 м, вольный стиль 1. Дарья Клепикова – 1.54,47 2. Дарья Трофимова – 1.54,61 3. Ксения Мишарина – 1.55,90 400 м, комплекс 1. Виктория Блинова – 4.32,59 2. Ирина Звягинцева – 4.33,85 3. Дарья Рогожинова – 4.38,31 4x100 м, вольный стиль 1. Александра Курилкина, Дарья Сурушкина, Яна Шакирова, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург) – 3.34,31 2. Арина Суркова, Анастасия Дуплинская, Мария Горскова, Дарья Трофимова (Новосибирская область) – 3.35,71 3. Алиса Захарова, Мария Полещук, Дарья Муллакаева , Анна Комарова (Москва) – 3.36,19