Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бородин, Лузин, Харланов, Клепикова, Блинова одержали победы
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Санкт-Петербург
Мужчины
400 м, вольный стиль
1. Савелий Лузин – 3.40,51
2. Роман Акимов – 3.42,48
3. Егор Бабинич – 3.43,17
200 м, баттерфляй
1. Александр Харланов – 1.52,43
2. Александр Кудашев – 1.52,54
3. Егор Павлов – 1.53,97
200 м, комплекс
1. Илья Бородин – 1.52,75
2. Алексей Сударев – 1.53,50
3. Эдуард Валиахметов – 1.54,80
4x100 м, вольный стиль
1. Егор Корнев, Алексей Павлов, Даниил Косенков, Александр Щеголев (Санкт-Петербург) – 3.08,07
2. Климент Колесников, Петр Жихарев, Владислав Гринев, Илья Захариков (Москва) – 3.09,98
3. Даниил Марков, Андрей Еремин, Максим Абловацкий, Арсений Десятов (Новосибирская область) – 3.11,72
Женщины
200 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 1.54,47
2. Дарья Трофимова – 1.54,61
3. Ксения Мишарина – 1.55,90
400 м, комплекс
1. Виктория Блинова – 4.32,59
2. Ирина Звягинцева – 4.33,85
3. Дарья Рогожинова – 4.38,31
4x100 м, вольный стиль
1. Александра Курилкина, Дарья Сурушкина, Яна Шакирова, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург) – 3.34,31
2. Арина Суркова, Анастасия Дуплинская, Мария Горскова, Дарья Трофимова (Новосибирская область) – 3.35,71
3. Алиса Захарова, Мария Полещук, Дарья Муллакаева, Анна Комарова (Москва) – 3.36,19
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