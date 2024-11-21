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Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бородин, Лузин, Харланов, Клепикова, Блинова одержали победы

Илья Бородин победил на ЧР по плаванию на короткой воде на 200 м комплексом.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Санкт-Петербург 

Мужчины

400 м, вольный стиль 

1. Савелий Лузин – 3.40,51

2. Роман Акимов – 3.42,48

3. Егор Бабинич – 3.43,17

200 м, баттерфляй

1. Александр Харланов – 1.52,43

2. Александр Кудашев – 1.52,54

3. Егор Павлов – 1.53,97

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.52,75

2. Алексей Сударев – 1.53,50

3. Эдуард Валиахметов – 1.54,80

4x100 м, вольный стиль 

1. Егор Корнев, Алексей Павлов, Даниил Косенков, Александр Щеголев (Санкт-Петербург) – 3.08,07

2. Климент Колесников, Петр Жихарев, Владислав Гринев, Илья Захариков (Москва) – 3.09,98

3. Даниил Марков, Андрей Еремин, Максим Абловацкий, Арсений Десятов (Новосибирская область) – 3.11,72

Женщины

200 м, вольный стиль 

1. Дарья Клепикова – 1.54,47

2. Дарья Трофимова – 1.54,61

3. Ксения Мишарина – 1.55,90

400 м, комплекс

1. Виктория Блинова – 4.32,59

2. Ирина Звягинцева – 4.33,85

3. Дарья Рогожинова – 4.38,31

4x100 м, вольный стиль 

1. Александра Курилкина, Дарья Сурушкина, Яна Шакирова, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург) – 3.34,31

2. Арина Суркова, Анастасия Дуплинская, Мария Горскова, Дарья Трофимова (Новосибирская область) – 3.35,71

3. Алиса Захарова, Мария Полещук, Дарья Муллакаева, Анна Комарова (Москва) – 3.36,19

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoИлья Бородин
Эдуард Валиахметов
logoКлимент Колесников
logoДарья Муллакаева
Александр Харланов
Савелий Лузин
Максим Абловацкий
Александра Курилкина
Александра Кузнецова
Дарья Трофимова
Егор Павлов
Егор Корнев
Яна Шакирова
Дарья Сурушкина
Егор Бабинич
Роман Акимов
logoВладислав Гринев
Арина Суркова
Дарья Рогожинова
Анастасия Дуплинская
Дарья Клепикова
Александр Кудашев
Алексей Сударев
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