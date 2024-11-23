Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Мишарина, Пригода, Шевляков, Степанова и Клепикова одержали победы
Пригода, Шевляков и Мишарина одержали победы на ЧР по плаванию на короткой воде.
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Санкт-Петербург
Мужчины
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.01,85
2. Александр Жигалов – 2.01,91
3. Михаил Доринов – 2.02,77
100 м, баттерфляй
1. Роман Шевляков – 49,81
2. Петр Жихарев – 50,19
3. Михаил Вековищев – 50,29
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 52,03
2. Дарья Трофимова – 52,19
3. Яна Шакирова – 52,98
200 м, спина
1. Милана Степанова – 2.05,20
2. Елизавета Агапитова – 2.05,76
3. Дарья Зарубенкова – 2.07,32
800 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина – 8.17,01
2. Софья Дьякова – 8.19,36
3. Маргарита Ершова – 8.29,66
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости