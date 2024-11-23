Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Мишарина, Пригода, Шевляков, Степанова и Клепикова одержали победы

Пригода, Шевляков и Мишарина одержали победы на ЧР по плаванию на короткой воде.

Плавание на короткой воде Чемпионат России Санкт-Петербург Мужчины 200 м, брасс 1. Кирилл Пригода – 2.01,85 2. Александр Жигалов – 2.01,91 3. Михаил Доринов – 2.02,77 100 м, баттерфляй 1. Роман Шевляков – 49,81 2. Петр Жихарев – 50,19 3. Михаил Вековищев – 50,29 Женщины 100 м, вольный стиль 1. Дарья Клепикова – 52,03 2. Дарья Трофимова – 52,19 3. Яна Шакирова – 52,98 200 м, спина 1. Милана Степанова – 2.05,20 2. Елизавета Агапитова – 2.05,76 3. Дарья Зарубенкова – 2.07,32 800 м, вольный стиль 1. Ксения Мишарина – 8.17,01 2. Софья Дьякова – 8.19,36 3. Маргарита Ершова – 8.29,66