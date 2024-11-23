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Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Мишарина, Пригода, Шевляков, Степанова и Клепикова одержали победы

Пригода, Шевляков и Мишарина одержали победы на ЧР по плаванию на короткой воде.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Мужчины

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.01,85

2. Александр Жигалов – 2.01,91

3. Михаил Доринов – 2.02,77

100 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 49,81

2. Петр Жихарев – 50,19

3. Михаил Вековищев – 50,29

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 52,03

2. Дарья Трофимова – 52,19

3. Яна Шакирова – 52,98

200 м, спина

1. Милана Степанова – 2.05,20

2. Елизавета Агапитова – 2.05,76

3. Дарья Зарубенкова – 2.07,32

800 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина – 8.17,01

2. Софья Дьякова – 8.19,36

3. Маргарита Ершова – 8.29,66

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Яна Шакирова
плавание
Дарья Трофимова
Маргарита Ершова
Софья Дьякова
Александр Жигалов
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logoсборная России
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