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Покровская о выступлении сборной России в Венгрии: «Сама поездка — это уже серьезный прорыв»

Покровская высказалась о возможном участии сборной РФ в соревнованиях в Венгрии.

Ранее тренер российских синхронисток Татьяна Данченко в комментарии для ТАСС рассказала, что взрослая и юниорская сборные России выступят на международном старте в Венгрии в конце июня 2025 года. 

«Пока информация такова, что мы будем выступать там под нашим флагом и с гимном», – сказала Данченко.

«Конечно, я слышала. Это же план нашей федерации. Пока ничего точного.

Флаг и гимн? Ничего не могу сказать. Это второй вопрос, он гораздо серьезнее, чем поездка на соревнования. Сама поездка — это уже серьезный прорыв», — сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
синхронное плавание
logoТатьяна Покровская
Татьяна Данченко
logoсборная России (синхронное плавание)
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