Евгений Рылов не выступит на чемпионате России по плаванию на короткой воде

Евгений Рылов пропустит чемпионат России по плаванию на короткой воде.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября.

«Я продолжаю восстановление после болезни. Состояние перед турниром ухудшилось, поэтому решил сняться с чемпионата России», – сказал Рылов.