Евгений Рылов не выступит на чемпионате России по плаванию на короткой воде
Евгений Рылов пропустит чемпионат России по плаванию на короткой воде.
Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября.
«Я продолжаю восстановление после болезни. Состояние перед турниром ухудшилось, поэтому решил сняться с чемпионата России», – сказал Рылов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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