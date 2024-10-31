Дмитрий Мазепин: «Мы должны помогать друг другу, как и все федерации, чтобы вернуть российский спорт на международную арену»
Ранее Мазепин возглавил Федерацию водных видов спорта России – организацию, объединившую федерации по четырем видам (плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло).
«Все четыре федерации будут равными партнерами, у каждой долгая история, традиции, достижения. Моя задача обеспечить их необходимыми ресурсами для дальнейшего развития.
Подчеркну, у нас есть внешние вызовы, серьезные, мы должны помогать друг другу, как и все спортивные федерации, чтобы вернуть российский спорт на международную арену, вернуть былые достижения. Россия все-таки спортивная держава.
Это предложение, от которого я не мог отказаться, это моя родная федерация. Я более 10 лет возглавляю наблюдательный совет [Всероссийской федерации плавания]», – заявил Мазепин.
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