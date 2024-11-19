Евгений Рылов: «Сейчас речи об отборе на чемпионат мира нет, я восстанавливаюсь и набираю форму»
Пловец Евгения Рылов не планирует отбираться на чемпионат мира в Будапеште.
Ранее стало известно, что чемпионат России на короткой воде, который стартует в Санкт-Петербурге 21 ноября, будет отборочным турниром к ЧМ.
«Как я уже и говорил, я только постепенно восстанавливаюсь после болезни. По этой причине на чемпионате России я запланировал плыть одну дистанцию – 200 метров на спине. Поэтому сейчас речи об отборе на чемпионат мира нет, я восстанавливаюсь и набираю форму», – сказал двукратный олимпийский чемпион Рылов.
ЧМ на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены допускаются до международных соревнований в нейтральном статусе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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