Евгений Рылов: «Сейчас речи об отборе на чемпионат мира нет, я восстанавливаюсь и набираю форму»

Пловец Евгения Рылов не планирует отбираться на чемпионат мира в Будапеште.

Ранее стало известно, что чемпионат России на короткой воде, который стартует в Санкт-Петербурге 21 ноября, будет отборочным турниром к ЧМ.

«Как я уже и говорил, я только постепенно восстанавливаюсь после болезни. По этой причине на чемпионате России я запланировал плыть одну дистанцию – 200 метров на спине. Поэтому сейчас речи об отборе на чемпионат мира нет, я восстанавливаюсь и набираю форму», – сказал двукратный олимпийский чемпион Рылов .

ЧМ на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены допускаются до международных соревнований в нейтральном статусе.