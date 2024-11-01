Евгений Рылов: «Пока организм тяжело воспринимает адаптацию на нагрузку в долгосрочной перспективе. Думаю, к новому году я уже восстановлюсь»

Евгений Рылов оценил свою форму в преддверии чемпионата России по плаванию.

Соревнования на короткой воде пройдут с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

«На чемпионате России ориентировочно буду плыть на 200 м на спине. Как уже говорил, из‑за болезни был на антибиотиках, мне стало легче тренироваться, дышать, но пока организм довольно тяжело воспринимает адаптацию на нагрузку в долгосрочной перспективе.

Думаю, к новому году я уже восстановлюсь и на Кубке Сальникова удастся выступить полноценно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Рылов .