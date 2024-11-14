Матыцин про объединение федераций: «Руководители, которые избраны, очень компетентные менеджеры. И надеюсь, что это как минимум не снизит эффективность работы»
— Тренд на объединение федераций в какие‑то единые образования вас устраивает? Правильно ли это?
— Мир не черно‑белый. Правильно или неправильно, я думаю, как в том известном фильме: «Поживем — увидим».
Если федерации приняли такое решение об объединении, это же, я надеюсь, было их волеизъявление. Причем федерации успешные. И водных видов спорта, и гимнастические федерации, и гребных видов спорта. Но, наверное, они хотят быть еще более успешными.
Руководители, которые избраны, очень компетентные менеджеры. И надеюсь, что это как минимум не снизит эффективность работы.
Что касается общего правила объединения, я думаю, это каждая федерация должна решать самостоятельно, потому что есть особенности взаимодействия с международными федерациями, есть особенности работы на уровне регионов.
Это очень непростой вопрос в иерархии управления. Кроме того, важно думать о том, как это скажется на деятельности региональных федераций.
Всегда считал правильным придерживаться принципа «не навредить», прежде чем принимать какие‑то стратегические решения. Там, где они уже приняты, значит, надо работать в этих реалиях и, как и заявили избранные президенты, следовать традициям, использовать потенциал людей, которые работали до этого в руководящих советах, — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Матыцин.
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