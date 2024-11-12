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Матыцин о Позднякове во главе ОКР: «Мы можем вместе гордиться работой. Если что‑то не сложилось или были ошибки, то, как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает»

Олег Матыцин высоко оценил работу Станислава Позднякова на посту президента ОКР.

Поздняков, возглавлявший ОКР с 2018 года, объявил об уходе с должности. Выборы нового президента организации пройдут 13 декабря.

– Вы работали с Поздняковым в качестве министра спорта, он был главой ОКР. Как оцените его вклад в наш спорт?

– Я не буду комментировать его решение уйти, это решение только Станислава Алексеевича. Мы вместе работали в очень непростой период пандемии и период начала санкций. Считаю, что работа была очень эффективной, конструктивной, открытой. Я с большим уважением отношусь к Станиславу Алексеевичу как к президенту Олимпийского комитета и как к великому спортсмену.

Считаю, что команда Олимпийского комитета сделала максимально возможное в этот период. Мы можем вместе гордиться этой работой. Если что‑то не сложилось или были какие‑то ошибки, то, как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому считаю, что работа и Олимпийского комитета, и общественных организаций в целом, и государственного органа управления должна быть максимально открытой, все вопросы должны обсуждаться перед принятием важных стратегических решений.

Потому что основа спортивного движения России – это открытый диалог, уважение к традициям, уважение к мнению ведущих специалистов. Считаю, что в период, когда Станислав Алексеевич возглавлял организацию, именно эти принципы были основополагающими в нашей совместной работе. Где бы он ни трудился, его опыт всегда будет востребован, – сказал бывший министр спорта РФ Матыцин, ныне возглавляющий комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoСтанислав Поздняков
ОКР
Государственная дума
logoОлег Матыцин
Министерство спорта России
logoМатч ТВ
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