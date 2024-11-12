Матыцин о Позднякове во главе ОКР: «Мы можем вместе гордиться работой. Если что‑то не сложилось или были ошибки, то, как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает»
Поздняков, возглавлявший ОКР с 2018 года, объявил об уходе с должности. Выборы нового президента организации пройдут 13 декабря.
– Вы работали с Поздняковым в качестве министра спорта, он был главой ОКР. Как оцените его вклад в наш спорт?
– Я не буду комментировать его решение уйти, это решение только Станислава Алексеевича. Мы вместе работали в очень непростой период пандемии и период начала санкций. Считаю, что работа была очень эффективной, конструктивной, открытой. Я с большим уважением отношусь к Станиславу Алексеевичу как к президенту Олимпийского комитета и как к великому спортсмену.
Считаю, что команда Олимпийского комитета сделала максимально возможное в этот период. Мы можем вместе гордиться этой работой. Если что‑то не сложилось или были какие‑то ошибки, то, как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому считаю, что работа и Олимпийского комитета, и общественных организаций в целом, и государственного органа управления должна быть максимально открытой, все вопросы должны обсуждаться перед принятием важных стратегических решений.
Потому что основа спортивного движения России – это открытый диалог, уважение к традициям, уважение к мнению ведущих специалистов. Считаю, что в период, когда Станислав Алексеевич возглавлял организацию, именно эти принципы были основополагающими в нашей совместной работе. Где бы он ни трудился, его опыт всегда будет востребован, – сказал бывший министр спорта РФ Матыцин, ныне возглавляющий комитет Госдумы по физической культуре и спорту.
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