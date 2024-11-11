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Светлана Колесниченко: «Я еще действующая спортсменка, но поставила один номер школе, которую представляю. Будущее – в наших детях»

Синхронистка Светлана Колесниченко рассказала, как поставила номер детям.

10 ноября в Олимпийском центре синхронного плавания прошел фестиваль синхронного плавания «Завораживающая красота».

«Секрет успеха в тренерах. Составы меняются с годами, а тренеры остаются. В этом и секрет – в наших замечательных тренерах, которых никому не отдадим. Они только наши, приносят золотые медали нашей стране.

Я сейчас еще действующая спортсменка, а когда у меня есть возможность, я поставила один номер школе, которую представляю. Но на данный момент я являюсь действующей спортсменкой.

В сборной команде России находятся настолько взрослые дети, что я забыла, как работать с маленькими. Насколько надо четко и не по одному разу все объяснять.

Но у нас все получилось, детки молодцы, умные, им все нравится, они хотят. Самое главное для меня – это желание, и желание у детей есть. Поэтому будущее в наших детях, которые будут также самыми лучшими во всем мире», – сказала 16-кратная чемпионка мира.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
синхронное плавание
logoсборная России жен
logoСветлана Колесниченко
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