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Алла Шишкина – спортсменам: «В сфере медиа, как и в спорте, важны ежедневные тренировки, прокачивание себя»

Алла Шишкина дала советы спортсменам по развитию личного бренда и медийности.

«От острых политических вопросов надо уходить аккуратно, а то, о чем вы можете рассказать, и действительно лучше многих, – это ваш вид спорта. Это то, с чего может начать абсолютно каждый.

В сфере медиа, как и в спорте, важны ежедневные тренировки, прокачивание себя. Чем больше вы будете практиковаться, тем с каждым разом у вас будет лучше получаться. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое.

Нужно всесторонне развиваться. Побольше читайте: классику, литературу о своем виде спорта, чтобы знать его историю», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ОКР
синхронное плавание
logoсборная России жен
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