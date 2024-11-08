  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Ефимова о публикациях в СМИ: «Все, что я там выигрываю, какие-то этапы Кубка мира – там статейка небольшая. А как выкладываю фотографию в купальнике – и все, начинается»
2

Ефимова о публикациях в СМИ: «Все, что я там выигрываю, какие-то этапы Кубка мира – там статейка небольшая. А как выкладываю фотографию в купальнике – и все, начинается»

Юлия Ефимова рассказала, как реагирует на внимание спортивных СМИ.

– Кажется, что спортивные сайты чаще выкладывают твои фотки в купальнике, чем что-то пишут про тебя. Ты как к этому относишься?

– Долго разбиралась с этим. Было, конечно, обидно. Все, что я там выигрываю, какие-то этапы Кубка мира – там статейка небольшая. А как выкладываю фотографию в купальнике – и все, начинается. И еще такие большие заголовки.

Я раньше переживала. У меня папа особенно переживал, потому что заголовок вообще непонятный пишется. 

Я стою на пляже в штанах, в толстовке, у меня Джаспер (собака) под ногами копает яму из песка. И написано: «Ефимова раздвинула ноги на пляже и показала свою мохнатку». Ну как можно додуматься до этого, ребята? И потом открываешь, а там просто видео, где Джаспер копает яму на пляже. 

Самая больная тема пловчих – это плечи. Что они такие огромные. Пишут «ты худая», «ты жирная», «не недостаточно накачанная», «ты недостаточно сухая» или «ты не выглядишь как спортсменка». То есть постоянно обсуждают внешние качества.

Да, я спортсменка, и я выигрываю чемпионаты мира, все, вас другое не должно вообще никак касаться. Как я выгляжу, что я делаю на пляже, что я выкладываю...

Я в купальнике имею полное право выкладывать фото, потому что я пловчиха, – сказала шестикратная чемпионка мира. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
плавание
logoсборная России жен
logoЮлия Ефимова
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Юлия Ефимова: «Общество постоянно давит – что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже родишь детей? У меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу»
30сегодня, 14:30
Юлия Ефимова: «Было очень страшно отбираться на Олимпиаду. Кем меня объявят – врагом народа? Боялась, что признают иноагентом»
19сегодня, 13:47
Пловец Кожакин: «Судьба спортсмена – в руках самого спортсмена. Если на горизонте не будет светить, что сборная России возвращается, я буду выступать в нейтральном статусе»
1319 октября, 06:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Юлия Ефимова: «Общество постоянно давит – что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже родишь детей? У меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу»
30сегодня, 14:30
Юлия Ефимова: «Было очень страшно отбираться на Олимпиаду. Кем меня объявят – врагом народа? Боялась, что признают иноагентом»
19сегодня, 13:47
Чемпион мира Пиманков: «У нас в принципе не существует студенческого спорта. В плавании это причина очень многих проблем»
вчера, 20:52
Чемпион мира Пиманков о турнирах Mad Wave: «Многие приезжали и не понимали, что происходит. Вроде бы детское соревнование, а навороты – как на чемпионате России, если не круче»
вчера, 20:45
Брусникина о россиянах на турнире в Венгрии: «Получили ответ, что спортсмены могут использовать символику. Но какая ситуация будет к весне и к лету, сложно сказать»
5 ноября, 08:58
Покровская о выступлении сборной России в Венгрии: «Сама поездка — это уже серьезный прорыв»
4 ноября, 15:58
Реган Смит обновила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине в плавании на короткой воде
12 ноября, 12:20
Швейцарский пловец Понти обновил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на короткой воде
2 ноября, 07:24
Евгений Рылов: «Пока организм тяжело воспринимает адаптацию на нагрузку в долгосрочной перспективе. Думаю, к новому году я уже восстановлюсь»
1 ноября, 15:15
Татьяна Покровская: «Объединение федераций пойдет только на пользу. Что касается Мазепина – именно такая персона должна возглавлять организацию»
31 ноября, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59