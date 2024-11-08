Ефимова о публикациях в СМИ: «Все, что я там выигрываю, какие-то этапы Кубка мира – там статейка небольшая. А как выкладываю фотографию в купальнике – и все, начинается»

Юлия Ефимова рассказала, как реагирует на внимание спортивных СМИ.

– Кажется, что спортивные сайты чаще выкладывают твои фотки в купальнике, чем что-то пишут про тебя. Ты как к этому относишься?

– Долго разбиралась с этим. Было, конечно, обидно. Все, что я там выигрываю, какие-то этапы Кубка мира – там статейка небольшая. А как выкладываю фотографию в купальнике – и все, начинается. И еще такие большие заголовки.

Я раньше переживала. У меня папа особенно переживал, потому что заголовок вообще непонятный пишется.

Я стою на пляже в штанах, в толстовке, у меня Джаспер (собака) под ногами копает яму из песка. И написано: «Ефимова раздвинула ноги на пляже и показала свою мохнатку». Ну как можно додуматься до этого, ребята? И потом открываешь, а там просто видео, где Джаспер копает яму на пляже.

Самая больная тема пловчих – это плечи. Что они такие огромные. Пишут «ты худая», «ты жирная», «не недостаточно накачанная», «ты недостаточно сухая» или «ты не выглядишь как спортсменка». То есть постоянно обсуждают внешние качества.

Да, я спортсменка, и я выигрываю чемпионаты мира, все, вас другое не должно вообще никак касаться. Как я выгляжу, что я делаю на пляже, что я выкладываю...

Я в купальнике имею полное право выкладывать фото, потому что я пловчиха, – сказала шестикратная чемпионка мира.