Американка Реган Смит обновила мировой рекорд на 100 м на спине в плавании на короткой воде
Американка Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине.
На этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Сингапуре Смит победила с результатом 54,27 секунды. Второе место заняла Беата Нелсон из США (55,72), третье – Ингрид Вилм из Канады (56,01).
Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Смит (54,41) и был установлен ею на октябрьском этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне.
22-летняя Смит – двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, пятикратный серебряный призер Игр, трехкратная чемпионка мира.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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