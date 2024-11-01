Американка Реган Смит обновила мировой рекорд на 100 м на спине в плавании на короткой воде

Американка Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине.

На этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Сингапуре Смит победила с результатом 54,27 секунды. Второе место заняла Беата Нелсон из США (55,72), третье – Ингрид Вилм из Канады (56,01).

Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Смит (54,41) и был установлен ею на октябрьском этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне.

22-летняя Смит – двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, пятикратный серебряный призер Игр, трехкратная чемпионка мира.