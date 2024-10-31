Кейт Дуглас обновила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом на короткой воде
Американская пловчиха Кейт Дуглас обновила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом на короткой воде.
На этапе Кубка мира в Сингапуре спортсменка показала результат 2 минуты 12,72 секунды. Прежнее лучшее время (2.14,16) принадлежало ей же и было установлено на предыдущем этапе Кубка мира в Южной Корее.
Дуглас 22 года, она двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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