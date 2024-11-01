Леон Маршан побил мировой рекорд в плавании на 200 м комплексом на короткой воде, который держался с 2012 года
Маршан установил мировой рекорд в плавании на 200 м комплексом на короткой воде.
На этапе Кубка мира в Сингапуре французский пловец показал результат 1 минута 48,88 секунд. Второе место занял британец Дункан Скотт (1.51,14), третье – итальянец Альберто Разетти (1.52,99).
Предыдущий рекорд принадлежал американцу Райану Лохте (1.49,63) и был установлен в 2012 году.
22-летний Леон Маршан – четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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