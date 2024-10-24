  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Егорова о нейтральном статусе: «Не получила ни одного негативного отклика, все говорят: «Молодец, что будешь выступать на международных соревнованиях»
0

Егорова о нейтральном статусе: «Не получила ни одного негативного отклика, все говорят: «Молодец, что будешь выступать на международных соревнованиях»

Пловчиха Анна Егорова рассказала, почему решила получить нейтральный статус.

– Нейтральный статус когда решили получить?

– Мысль эта была уже давно, первую заявку делала еще перед чемпионатом мира в Дохе, но отозвала ее в процессе. Тогда Олимпийский комитет России заявил, что люди с нейтральным статусом не смогут выступить на Играх дружбы. Но обещанные Игры дружбы в итоге так и не состоялись. Я решила подать на нейтральный статус и выступить на этапах Кубка мира и чемпионате мира. С этапами Кубка уже не успеваю, а вот чемпионат мира в Будапеште – это реально.

Мы не выступали на крупных соревнованиях три года. Почему нет? Я хочу плавать крупных на международных стартах. <...>

– Какая реакция была на ваш нейтральный статус?

– Не получила ни одного негативного отклика, все говорят: «Молодец, что будешь выступать на международных соревнованиях».

– Но теперь многие задаются вопросом, почему это не было сделано до Олимпиады.

– Не могли тогда получать, сейчас можем. Все боялись получать, чтобы не пропустить Игры дружбы. Их не провели.

– Была цель заработать на этих стартах?

– Конечно. Мы не зарабатывали уже три года. Поэтому настраивались на Игры дружбы. Вопрос заработка важен. Олимпийский комитет дал понять, (Станислав) Поздняков говорил, что те, кто поедет на Олимпиаду, не будет участвовать в Играх дружбы. Естественно, все этого боялись.

– Видела видео, в котором вы говорите, сколько тратите на тренировки.

– Это было интервью о том, сколько я зарабатываю. Я сказала, что около 300-400 тысяч. И получила много негатива от пловцов – откуда у меня такая зарплата. Но я там нигде не говорила, что это моя зарплата как спортсменки. У меня есть свои инвестиции, есть квартира. И я сказала, что деньги трачу на свои тренировки. Я человек, который живет сегодняшним днем. Деньги вкладываю в себя, в свои тренировки, в путешествия, в новые эмоции, – сказала Егорова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
плавание
logoсборная России жен
Анна Егорова
деньги
Игры дружбы
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Пловчиха Ника Годун: «Наши спортсмены почему-то считают, что деньги, которые им платят, нужно тратить только на себя. Точно не в дело»
1016 октября, 16:10
Российская пловчиха Анна Егорова получила нейтральный статус
315 октября, 19:19
Юлия Ефимова: «Многие спонсоры признаются, что не хотят вкладываться в спорт. Плавание в России не развито в медийном плане, пловцов никто не знает»
123 сентября, 15:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Коротышкин об отказе Рылова от нейтрального статуса: «Похвально, что он держит свое слово, это вызывает уважение»
8вчера, 06:25
Ромашина о синхронном плавании на Олимпиаде-2024: «На пьедестал поднялись спортсмены, которые раньше занимали 8-10-е места. Для нас это смотрится странновато»
522 октября, 16:06
Российские пловцы не выступят на этапе Кубка мира в Сингапуре
122 октября, 12:43
Российские пловцы Годун и Минаков выступят на этапе Кубка мира в Южной Корее в нейтральном статусе
222 октября, 10:56
Алла Шишкина – спортсменам: «В сфере медиа, как и в спорте, важны ежедневные тренировки, прокачивание себя»
21 октября, 13:55
Министр спорта Венесуэлы: «Наши спортсмены готовы приезжать в Россию на сборы для обмена опытом»
121 октября, 09:10
Итальянская серфингистка Манфрини погибла после удара рыбы-меч
321 октября, 07:45
Евгений Коротышкин: «Многие иностранные спортсмены даже не знают, почему российские пловцы не приезжают сейчас на соревнования»
421 октября, 06:49
Швейцарец Понти установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем
20 октября, 07:50
Евгений Сомов не выступит на чемпионате мира на короткой воде
19 октября, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32