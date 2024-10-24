Егорова о нейтральном статусе: «Не получила ни одного негативного отклика, все говорят: «Молодец, что будешь выступать на международных соревнованиях»

Пловчиха Анна Егорова рассказала, почему решила получить нейтральный статус.

– Нейтральный статус когда решили получить?

– Мысль эта была уже давно, первую заявку делала еще перед чемпионатом мира в Дохе, но отозвала ее в процессе. Тогда Олимпийский комитет России заявил, что люди с нейтральным статусом не смогут выступить на Играх дружбы. Но обещанные Игры дружбы в итоге так и не состоялись. Я решила подать на нейтральный статус и выступить на этапах Кубка мира и чемпионате мира. С этапами Кубка уже не успеваю, а вот чемпионат мира в Будапеште – это реально.

Мы не выступали на крупных соревнованиях три года. Почему нет? Я хочу плавать крупных на международных стартах. <...>

– Какая реакция была на ваш нейтральный статус?

– Не получила ни одного негативного отклика, все говорят: «Молодец, что будешь выступать на международных соревнованиях».

– Но теперь многие задаются вопросом, почему это не было сделано до Олимпиады.

– Не могли тогда получать, сейчас можем. Все боялись получать, чтобы не пропустить Игры дружбы. Их не провели.

– Была цель заработать на этих стартах?

– Конечно. Мы не зарабатывали уже три года. Поэтому настраивались на Игры дружбы. Вопрос заработка важен. Олимпийский комитет дал понять, (Станислав) Поздняков говорил, что те, кто поедет на Олимпиаду, не будет участвовать в Играх дружбы. Естественно, все этого боялись.

– Видела видео, в котором вы говорите, сколько тратите на тренировки.

– Это было интервью о том, сколько я зарабатываю. Я сказала, что около 300-400 тысяч. И получила много негатива от пловцов – откуда у меня такая зарплата. Но я там нигде не говорила, что это моя зарплата как спортсменки. У меня есть свои инвестиции, есть квартира. И я сказала, что деньги трачу на свои тренировки. Я человек, который живет сегодняшним днем. Деньги вкладываю в себя, в свои тренировки, в путешествия, в новые эмоции, – сказала Егорова.