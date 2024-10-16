Пловчиха Ника Годун: «Наши спортсмены почему-то считают, что деньги, которые им платят, нужно тратить только на себя. Точно не в дело»
– Если посмотреть соцсети, ты как будто бы тренируешься только за границей.
– Хм, давай вспомним этот год. С февраля по апрель я готовилась дома, в Москве. Потом уехала. И в январе была на сборах в Южной Африке.
Сейчас вот выступила во Франции, но обязательно буду на чемпионате России.
– На все заграничные сборы находишь средства сама?
– Да.
– Супернетипичная история для российского спорта.
– Наши спортсмены почему-то считают, что те деньги, которые им платят – это то, что нужно тратить только на себя, на удовольствия, на личную жизнь. Точно не в дело. А я привыкла вкладывать в свое обучение, в развитие, в тот же спорт. Если вижу вариант улучшить условия для тренировок, то не раздумывая делаю это. Это же вклад в себя.
– Во сколько обошелся сбор в ЮАР?
– Точно уже не скажу, но там одни билеты – 1200 евро. Общая сумма, думаю, в районе 2500 евро.
Тогда, перед февральским ЧМ в Дохе, многие команды ездили в теплые страны. Так вот, я тренировалась со сборной Швеции, которая готовилась в ЮАР. Они сделали мне огромное одолжение, разрешив поработать на сборе с ними. Это классная возможность.
Плюс я не бывала в Южной Африке, а мне нравится ездить в разные места. Еще там было тепло, лето, классный бассейн, суперские условия, опыт с отличной командой. Разве недостаточно? – сказала Годун.
Урвала нейтральный статус, плавает за французский клуб, сама все оплачивает. Да кто она?!
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