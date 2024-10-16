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Пловчиха Ника Годун: «Наши спортсмены почему-то считают, что деньги, которые им платят, нужно тратить только на себя. Точно не в дело»

Пловчиха Ника Годун рассказала, что оплачивает зарубежные сборы сама.

– Если посмотреть соцсети, ты как будто бы тренируешься только за границей. 

– Хм, давай вспомним этот год. С февраля по апрель я готовилась дома, в Москве. Потом уехала. И в январе была на сборах в Южной Африке. 

Сейчас вот выступила во Франции, но обязательно буду на чемпионате России.

– На все заграничные сборы находишь средства сама?

– Да.

– Супернетипичная история для российского спорта.

– Наши спортсмены почему-то считают, что те деньги, которые им платят – это то, что нужно тратить только на себя, на удовольствия, на личную жизнь. Точно не в дело. А я привыкла вкладывать в свое обучение, в развитие, в тот же спорт. Если вижу вариант улучшить условия для тренировок, то не раздумывая делаю это. Это же вклад в себя. 

– Во сколько обошелся сбор в ЮАР?

– Точно уже не скажу, но там одни билеты – 1200 евро. Общая сумма, думаю, в районе 2500 евро.

Тогда, перед февральским ЧМ в Дохе, многие команды ездили в теплые страны. Так вот, я тренировалась со сборной Швеции, которая готовилась в ЮАР. Они сделали мне огромное одолжение, разрешив поработать на сборе с ними. Это классная возможность. 

Плюс я не бывала в Южной Африке, а мне нравится ездить в разные места. Еще там было тепло, лето, классный бассейн, суперские условия, опыт с отличной командой. Разве недостаточно? – сказала Годун.

Урвала нейтральный статус, плавает за французский клуб, сама все оплачивает. Да кто она?!

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sports
плавание
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деньги
Ника Годун
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