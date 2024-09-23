Юлия Ефимова: «Многие спонсоры признаются, что не хотят вкладываться в спорт. Плавание в России не развито в медийном плане, пловцов никто не знает»
Юлия Ефимова рассказала, что многие спонсоры не хотят поддерживать спорт.
Ефимова получила нейтральный статус и планирует выступать на международных стартах под эгидой World Aquatics.
– За какие деньги ты будешь выступать? Спонсоры?
– За свои, также буду спонсоров искать. У меня есть имя, звания, поэтому мне будет легче их найти. Многие спонсоры признаются, что не хотят вкладываться в спорт, говорят: «А вдруг ты завтра ногу сломаешь?»
Были и слова, что вкладывать деньги в спорт – это то же самое, что в унитаз сливать. Плавание в России не очень развито в медийном плане, пловцов никто не знает, – сказала шестикратная чемпионка мира в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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