Юлия Ефимова: «Многие спонсоры признаются, что не хотят вкладываться в спорт. Плавание в России не развито в медийном плане, пловцов никто не знает»

Юлия Ефимова рассказала, что многие спонсоры не хотят поддерживать спорт.

Ефимова получила нейтральный статус и планирует выступать на международных стартах под эгидой World Aquatics.

– За какие деньги ты будешь выступать? Спонсоры?

– За свои, также буду спонсоров искать. У меня есть имя, звания, поэтому мне будет легче их найти. Многие спонсоры признаются, что не хотят вкладываться в спорт, говорят: «А вдруг ты завтра ногу сломаешь?»

Были и слова, что вкладывать деньги в спорт – это то же самое, что в унитаз сливать. Плавание в России не очень развито в медийном плане, пловцов никто не знает, – сказала шестикратная чемпионка мира в эфире «Матч ТВ».