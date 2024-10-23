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Коротышкин об отказе Рылова от нейтрального статуса: «Похвально, что он держит свое слово, это вызывает уважение»

Евгений Коротышкин оценил отказ Евгения Рылова от нейтрального статуса.

«Каждый спортсмен выбирает свой путь. Международные старты очень важны в карьере спортсмена. Вариться в собственном соку никому не хочется, хочется ставить планку выше. Таких спортсменов, как Рылов, которые не хотят получать нейтральный статус в связи с нынешней повесткой, можно и нужно понять.

Женя изначально высказал свое мнение и продолжает придерживаться его. Он не готов выступать без флага. Похвально, что он держит свое слово, это вызывает уважение. Заставить никого нельзя. Каждый вправе делать свой выбор сам.

Мне сложно поставить себя на их место. Я представляю сухопутную часть Марлезонского балета. Я уже достиг того, чего хотел. Поэтому могу говорить что угодно, что ни за что не поехал бы без флага. Но это лукавство.

Я понимаю, насколько для спортсменов важен международный опыт. Когда ты выигрываешь чемпионат России один за другим и не имеешь возможности развиваться дальше на мировых турнирах, мотивация теряется. Спортсменам просто нужно адаптироваться к нынешним реалиям. Я лично участвовал бы сейчас в нейтральном статусе.

Кто-то скажет, что выступление без российского флага — это позор, предательство. Я так не считаю. Мое мнение — россиянам надо выступать в нейтральном статусе», – сказал серебряный призер Олимпийских игр по плаванию.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
плавание
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