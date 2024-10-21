Евгений Коротышкин: «Многие иностранные спортсмены даже не знают, почему российские пловцы не приезжают сейчас на соревнования»

Коротышкин рассказал, выгодно ли для иностранцев отстранение российских пловцов.

– Иностранным пловцам сейчас выгодно, что россиян нет на мировой арене?

– Многие иностранные спортсмены даже не знают, почему российские пловцы не приезжают сейчас на соревнования. Даже когда в редких случаях наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, иностранцы спрашивали их: «А что случилось? Почему нет России на турнирах?» Они даже не информированы о проблемах российского спорта. В мире происходит много различных катаклизмов, и многие люди просто не фокусируются на неурядицах нашей страны.

Нам в любом случае надо выступать на международных соревнованиях. Закрываться внутри страны нельзя. Теряя опыт выступления на мировых турнирах, мы теряем внимание подрастающего поколения. Если молодежь не будет видеть российских спортсменов на мировой арене, она просто не пойдёт в профессиональный спорт. А профессиональный спорт – это подспорье для здоровой нации.

Награды на мировой арене всегда будут мотивацией для спортсменов, это показатель успешности нашей страны, нашей спортивной отрасли в целом, – сказал серебряный призер Лондона-2012 Евгений Коротышкин.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…