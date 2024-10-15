Кандидатура Евгения Коротышкина выдвинута в президиум Федерации водных видов спорта России

Евгений Коротышкин может войти в президиум Федерации водных видов спорта России.

Выборная конференция пройдет 31 октября в Москве. Кандидатуру Коротышкина , который является серебряным призером Олимпиады-2012, выдвинул президиум столичной федерации плавания.

Ранее стало известно о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду. Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Дмитрия Мазепина на пост главы новой организации, а Коротышкин также высказался за его назначение.

«Дмитрий Аркадьевич – отличная кандидатура на пост президента объединенной федерации. Он уже не первый год помогает спортсменам в их карьере. На данный момент лучшей кандидатуры не найти. Решение выдвинуть Дмитрия Аркадьевича Мазепина на этот пост только поддерживаю, буду рад видеть его в новой должности», – заявил Коротышкин.