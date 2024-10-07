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Светлана Ромашина: «Иностранцы периодически пишут нам, говорят, что не хватает российских спортсменок. Они хотят видеть больше лоска, искусства в синхронном плавании»

Ромашина рассказала, что иностранцы ждут возвращения российских синхронисток.

«Кому-то из наших конкурентов выгодно отстранение российских синхронисток. Впервые за долгие годы в нашем виде спорта сменился лидер, сейчас доминирует сборная Китая.

При этом есть те, кто действительно нас ждут, хотят, чтобы Россия вернулась на мировую арену. Иностранные спортсмены периодически пишут нам, говорят, что не хватает российских спортсменок. Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, именно то, что привносила всегда сборная России на соревнованиях.

Просто нужно немного подтолкнуть их к тому, чтобы они стали более открытыми, чтобы выражали свою позицию по возвращению сборной России.

Те, кто выражают нам поддержку лично, просто боятся огласки своего мнения и хотят остаться в своей стране. Но думаю, что ситуация со временем поменяется», – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
синхронное плавание
logoСветлана Ромашина
logoсборная России (синхронное плавание)
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