Губерниев о заявках на нейтральный статус в плавании: «Это решение подчеркивает весь ужас под названием «отказ от поездки на ОИ». Люди палец о палец не ударили»
Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.
«Было бы странно, если бы сейчас федерация плавания, которая фактически не пускала спортсменов на Олимпиаду, как‑то препятствовала теперь с учетом вектора развития российского спорта и мнения министра спорта.
Конечно, дорога ложка к обеду. Ужасно обидно, что пловцы не получили статус до Олимпиады. Они могли бы поехать. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому пожелаем удачи. Это решение в очередной раз подчеркивает весь тот ужас под названием «отказ пловцов от поездки на Олимпийские игры». Люди палец о палец не ударили.
Когда президент РФ говорит о том, что это дело непосредственно спортсменов – ехать или нет, то руководители спортивных федераций в это вмешиваться не должны, как мне кажется. Их задача – помогать спортсменам и обеспечивать условия. Когда дяденьки и тетеньки рассказывают спортсменам, как нужно правильно родину любить, то дяденьки и тетеньки потом одним местом садятся в лужу.
Пример того, как надо правильно взаимодействовать – федерация гребли на байдарках и каноэ. Люди поехали на Олимпиаду. Пусть в усеченном составе, но все‑таки. Дважды были четвертыми, к сожалению. А потом мы с блеском выиграли чемпионат мира! В том же нейтральном статусе. Удостоились поздравительных адресов президента России», – сказал комментатор Губерниев.
На Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе выступал только один российский пловец – Евгений Сомов.
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