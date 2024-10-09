Евгения Чикунова: «Я не подавала на нейтральный статус. Меня среди названных спортсменов нет»

Рекордсменка мира Евгения Чикунова не подавала заявку на нейтральный статус.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о группе спортсменов , готовых выступать в нейтральном статусе на соревнованиях под эгидой World Aquatics.

«Я не подавала на нейтральный статус. Меня среди названных спортсменов нет», – сказала 19-летняя Чикунова.

Глава ВФП Владимир Сальников уточнил , что на данный момент речь идет о трех пловцах, среди них пока нет Чикуновой и двукратного олимпийского призера Климента Колесникова.

Чикунова – рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом, серебряный призер чемпионата мира на короткой воде.