Юлия Ефимова: «У меня всегда была мечта завоевать золото Олимпиады, но пока не удалось. Это и удерживает так долго в спорте»
У спортсменки есть два серебра и бронза Олимпийских игр. На Игры 2024 года в Париже Ефимова не отобралась, хотя получила нейтральный статус.
– Ты не заканчиваешь? Продолжаешь плавать?
– Пока нет, сейчас нужно тренироваться, чтобы принимать участие в международных соревнованиях.
– Зачем тебе продолжать выступать?
– У меня всегда была мечта завоевать золотую медаль [Олимпиады], но пока не удалось. Это меня так долго и удерживает в спорте.
Мир без спорта прекрасен, но в итоге как‑то не получается отойти от спорта. Мне нравится быть в тонусе, чтобы мышцы были натренированы, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.
«Буду ли выступать до Игр-2028? Возможно. В прошлом сезоне у меня были неплохие результаты, что меня очень завело.
Этот же сезон как‑то сразу не пошел, поэтому у меня сейчас нет той энергетики, которая была буквально полгода назад. Однако, надеюсь, что получится принять участие в международных соревнованиях, что даст мне толчок», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
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