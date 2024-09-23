Юлия Ефимова: «Многие иностранные спортсмены не знают, почему мы пропускаем соревнования. Спрашивают, почему нас так долго не было»

Ефимова заявила, что многие иностранцы не знают, почему не выступают россияне.

В июне пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус, который позволяет ей выступать на международных стартах под эгидой World Aquatics.

Спортсменка пыталась отобраться на Олимпийские игры в Париже, но не выполнила норматив.

«Многие иностранные спортсмены не знают, почему мы пропускаем соревнования. Спрашивают: «Почему вас так долго не было?»

Смотрела Олимпиаду и радовалась за Анастасию Кирпичникову, прямо были слезы. Наблюдала за Играми по настроению, если бы были наши атлеты, то смотрела бы вся страна», – сказала шестикратная чемпионка мира.