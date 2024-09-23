Юлия Ефимова: «Многие иностранные спортсмены не знают, почему мы пропускаем соревнования. Спрашивают, почему нас так долго не было»
Ефимова заявила, что многие иностранцы не знают, почему не выступают россияне.
В июне пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус, который позволяет ей выступать на международных стартах под эгидой World Aquatics.
Спортсменка пыталась отобраться на Олимпийские игры в Париже, но не выполнила норматив.
«Многие иностранные спортсмены не знают, почему мы пропускаем соревнования. Спрашивают: «Почему вас так долго не было?»
Смотрела Олимпиаду и радовалась за Анастасию Кирпичникову, прямо были слезы. Наблюдала за Играми по настроению, если бы были наши атлеты, то смотрела бы вся страна», – сказала шестикратная чемпионка мира.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости