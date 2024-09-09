Евгения Чикунова: «тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами»

Евгения Чикунова рассказала, хватает ли вам конкуренции на внутренних соревнованиях.

— В конце июля, отвечая на вопрос про нейтральный статус, вы сказали, что «нужно еще раз подумать, хочу ли я этого». За последний месяц созрело какое-то решение?

— Понимаю, что все СМИ вынесли эту фразу в заголовок, но смысл того ответа был другой. Я скорее рассказывала о том, какой путь мне надо проделать, чтобы постараться вернуться к международным стартам. Он непростой, и это еще мягко сказано. Поэтому прямо сейчас мыслей о нейтральном статусе у меня нет.

В этом году буду стартовать на внутренних соревнованиях. У нас начинается сезон короткой воды: чемпионат России и Кубок Владимира Сальникова. Оба старта пройдут в Санкт-Петербурге, в моем родном городе. Для меня это дополнительная мотивация показать высокие результаты.

— Было ли у вас общение с участниками Олимпиады?

— Да, Татьяна Смит написала, что хотела бы видеть меня в Париже. Сообщения приходили и от других девушек, с которыми я немного общаюсь. К сожалению, у меня не получилось выступить на Играх-2024, но я надеюсь, что еще будет возможность посоревноваться с ними.

— На Кубке Балтийского моря вас объявляли, как «двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024». Как к этому относитесь?

— Мне уже задавали этот вопрос. Все просто: когда выхожу на старт, думаю исключительно о дистанции, о секундах, а не о том, как меня объявляют дикторы.

— Хватает ли вам конкуренции на внутренних соревнованиях?

— За то время, что стартую исключительно в России, я к этому уже привыкла. Считаю, это неплохой навык — ориентироваться только на себя. Плыть исходя из своих сил, своих ощущений. Поэтому тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами, — сказала Чикунова.