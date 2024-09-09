  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Евгения Чикунова: «тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами»
0

Евгения Чикунова: «тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами»

Евгения Чикунова рассказала, хватает ли вам конкуренции на внутренних соревнованиях.

— В конце июля, отвечая на вопрос про нейтральный статус, вы сказали, что «нужно еще раз подумать, хочу ли я этого». За последний месяц созрело какое-то решение?

— Понимаю, что все СМИ вынесли эту фразу в заголовок, но смысл того ответа был другой. Я скорее рассказывала о том, какой путь мне надо проделать, чтобы постараться вернуться к международным стартам. Он непростой, и это еще мягко сказано. Поэтому прямо сейчас мыслей о нейтральном статусе у меня нет.

В этом году буду стартовать на внутренних соревнованиях. У нас начинается сезон короткой воды: чемпионат России и Кубок Владимира Сальникова. Оба старта пройдут в Санкт-Петербурге, в моем родном городе. Для меня это дополнительная мотивация показать высокие результаты.

— Было ли у вас общение с участниками Олимпиады?

— Да, Татьяна Смит написала, что хотела бы видеть меня в Париже. Сообщения приходили и от других девушек, с которыми я немного общаюсь. К сожалению, у меня не получилось выступить на Играх-2024, но я надеюсь, что еще будет возможность посоревноваться с ними.

— На Кубке Балтийского моря вас объявляли, как «двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024». Как к этому относитесь?

— Мне уже задавали этот вопрос. Все просто: когда выхожу на старт, думаю исключительно о дистанции, о секундах, а не о том, как меня объявляют дикторы.

— Хватает ли вам конкуренции на внутренних соревнованиях?

— За то время, что стартую исключительно в России, я к этому уже привыкла. Считаю, это неплохой навык — ориентироваться только на себя. Плыть исходя из своих сил, своих ощущений. Поэтому тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами, — сказала Чикунова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
плавание
logoсборная России жен
logoСпорт-Экспресс
logoЕвгения Чикунова
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Смит: «Была рада поздравить Чикунову с рекордом мира. Надеюсь, что она сможет выступить на следующей Олимпиаде»
58 августа, 06:37
Чикунова – на вопрос о звании «победителя чемпионок Олимпиады»: «Моя цель – совершенствоваться в результате. Это все, о чем я думаю на старте»
43 августа, 13:02
Вероника Степанова: «Ощущение, что многие наши ветераны пера и микрофона застряли в прошлом веке. Им не понять, что золото ОИ – еще не все в жизни спортсмена и человека»
773 августа, 10:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Чернышенко: «Наши паралимпийцы еще раз доказали себе и всему миру, что они – настоящие чемпионы»
2сегодня, 07:49
Павел Рожков: «На Паралимпийских играх все к нам относились очень доброжелательно – и зрители, и судьи, и спортсмены, и организаторы»
3вчера, 13:47
Павел Рожков: «Наши паралимпийцы своим выступлением в Париже превзошли самые смелые ожидания. Им удалось войти в десятку сильнейших стран мира»
1вчера, 10:37
Лукьяненко после третьего золота Паралимпиады: «Завтра еду в Диснейленд! Будем кататься на аттракционах, ощущать атмосферу праздника, детства, сказки»
17 сентября, 20:59
Паралимпиец Калина о допуске россиян на закрытие Игр: «Воспользуюсь возможностью. Приятно, что мы проведем праздник все вместе, с командами из других стран»
7 сентября, 20:01
Песков о возможной встрече Путина с паралимпийцами: «Пока в планах нет. Но планы будут верстаться»
37 сентября, 07:24
Синхронистка Шишкина: «Нужно говорить, что нельзя пить таблетки для похудения. Спортсменов плохо осведомляют, а это работа тренеров, родителей и РУСАДА»
116 сентября, 17:25
🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Россияне взяли два золота и бронзу в плавании, серебро в настольном теннисе и бронзу в легкой атлетике
55 сентября, 19:14
Мутко о россиянах на Паралимпиаде: «Наших спортсменов прекрасно принимают, если вокруг этого не делать политизацию»
35 сентября, 09:26
Михаил Дегтярев предложил проводить молодежные игры России и КНДР
785 сентября, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32
Олимпиада-2024. Водное поло. Австралия победила Сербию, Черногория уступила Греции, Испания обыграла Венгрию, другие результаты
130 июля, 20:54
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Франция одолела Италию, США уступили Испании, Венгрия обыграла Канаду, другие результаты
129 июля, 19:25
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия обыграла Францию, Греция победила Румынию, другие результаты
28 июля, 20:11
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). США обыграли Грецию, Испания победила Францию и другие результаты
27 июля, 20:49
Елена Вайцеховская: «История о допуске российских атлетов к Играм-2024 начинает все больше походить на историю о тотальном лицемерии»
719 июля, 19:34
Ахмадиев об участии Ефимовой в олимпийском отборе: «Квота от МОК на водные виды спорта уменьшилась. Предпочтение могут отдать другим странам»
23 июня, 20:34