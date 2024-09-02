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Путин об участии трансгендеров в соревнованиях: «Это вообще несправедливо, чушь, бред. Они убивают напрочь женский спорт»

Владимир Путин назвал «чушью и бредом» участие трансгендеров в соревнованиях

Президент России провел открытый урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла.

«Это вообще несправедливо. Это чушь, бред. Они просто убивают напрочь женский спорт.

Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», – сказал Путин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoВладимир Путин
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