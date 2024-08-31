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Олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет

Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа.

Об этом сообщила Федерации водных видов спорта Литвы. 

На Олимпиаде-80 в Москве Жулпа в составе сборной СССР выиграл золото на 200 метров брассом. 

Является трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира по плаванию. 

Причина смерти бывшего спортсмена не называется. Ему было 64 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: LTU Aquatics
плавание
сборная СССР
Робертас Жулпа
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