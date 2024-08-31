Олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет

Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа.

Об этом сообщила Федерации водных видов спорта Литвы.

На Олимпиаде-80 в Москве Жулпа в составе сборной СССР выиграл золото на 200 метров брассом.

Является трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира по плаванию.

Причина смерти бывшего спортсмена не называется. Ему было 64 года.