Олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет
Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа.
Об этом сообщила Федерации водных видов спорта Литвы.
На Олимпиаде-80 в Москве Жулпа в составе сборной СССР выиграл золото на 200 метров брассом.
Является трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира по плаванию.
Причина смерти бывшего спортсмена не называется. Ему было 64 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: LTU Aquatics
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