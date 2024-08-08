Синхронистка Калиста Лю числится в заявке США на Олимпиаду. Ранее она избежала дисквала по делу о попадании допинга через постельное белье
Синхронистка Калиста Лю числится в заявке сборной США на Олимпиаду-2024 в Париже.
В мае 18-летняя спортсменка сдала положительный допинг-тест на дорзоламид. Тогда она объяснила, что вещество содержалось в глазных каплях, прописанных ее отцу. Часть лекарства проливалась на простыни и подушки, с которыми также контактировала Калиста.
В июле Антидопинговое агентство США (USADA) пришло к выводу, что вещество действительно могло попасть к спортсменке через кожу и не стало дисквалифицировать ее.
7 августа американская команда завоевала серебро в групповых выступлениях по синхронному плаванию. Согласно профилю на сайте МОК, Калиста была заявлена как запасная.
Предлагаю ввести премию Родченкова, которая присуждается лицам с наиболее глупыми, неправдоподобными способами попадания допинга в организм, но в результате оправданным!
Периодически Лю показывала отцу смешные видео из интернета и, реагируя на них, прижималась лицом к подушке и смеялась. Так объясняется возможный путь попадания дорзоламида в организм девушки.