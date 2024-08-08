Синхронистка Калиста Лю числится в заявке США на Олимпиаду. Ранее она избежала дисквала по делу о попадании допинга через постельное белье

Теги синхронное плавание допинг USADA Олимпиада-2024 сборная США по синхронному плаванию Калиста Лю Водные виды

Синхронистка Калиста Лю числится в заявке сборной США на Олимпиаду-2024 в Париже.

В мае 18-летняя спортсменка сдала положительный допинг-тест на дорзоламид. Тогда она объяснила, что вещество содержалось в глазных каплях, прописанных ее отцу. Часть лекарства проливалась на простыни и подушки, с которыми также контактировала Калиста.

В июле Антидопинговое агентство США (USADA) пришло к выводу, что вещество действительно могло попасть к спортсменке через кожу и не стало дисквалифицировать ее.

7 августа американская команда завоевала серебро в групповых выступлениях по синхронному плаванию. Согласно профилю на сайте МОК, Калиста была заявлена как запасная.

 

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16 комментариев
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Дедушкин кексик уже начинает казаться не такой стремной отмазкой.
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Ну это же другое… я просто не понимаю, ну кааааак так!
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Все еще считаете что дедушкина кулинария - нелепая отмазка?
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Ответ Tiffozi
Дедушкин кексик уже начинает казаться не такой стремной отмазкой.
Все равно до уровня отмазки швейцарской спортсменки, обьямнившей, как в её лошадь попал допинг, всё равно далеко.
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Приношу свои извинения, но глазные капли проливались на постель отца. Как в этой постели оказалась Калиста?
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Ответ Алексей Кузнецов
Все равно до уровня отмазки швейцарской спортсменки, обьямнившей, как в её лошадь попал допинг, всё равно далеко.
ну а там - строго по анекдоту, про поручика Ржевского, денщика и малиновое варенье)
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Есть премия Дарвина - ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
Предлагаю ввести премию Родченкова, которая присуждается лицам с наиболее глупыми, неправдоподобными способами попадания допинга в организм, но в результате оправданным!
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что папаня с ней делал на подушке?))
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Скоро отмазкой будет - случайно перепутала и одела дедушкины трусы.
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....все божья роса.
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Ответ Engelbert
Все еще считаете что дедушкина кулинария - нелепая отмазка?
да уж...
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Ответ Olga.t
Приношу свои извинения, но глазные капли проливались на постель отца. Как в этой постели оказалась Калиста?
Другое дело, что спортсменка не живет с отцом с 16 лет, а учится в спортивном интернате. Но и тут она нашла что ответить. Калиста уверяет, что регулярно навещает родителей. И по ее рассказам, во время этих визитов она ложилась на кровать отца, чтобы вспомнить детство и поговорить. Отдельно подчеркнула, что этот «ритуал» проходил после восьми вечера, длился от получаса до 90 минут.
Периодически Лю показывала отцу смешные видео из интернета и, реагируя на них, прижималась лицом к подушке и смеялась. Так объясняется возможный путь попадания дорзоламида в организм девушки.
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Ответ denbodrov
Другое дело, что спортсменка не живет с отцом с 16 лет, а учится в спортивном интернате. Но и тут она нашла что ответить. Калиста уверяет, что регулярно навещает родителей. И по ее рассказам, во время этих визитов она ложилась на кровать отца, чтобы вспомнить детство и поговорить. Отдельно подчеркнула, что этот «ритуал» проходил после восьми вечера, длился от получаса до 90 минут. Периодически Лю показывала отцу смешные видео из интернета и, реагируя на них, прижималась лицом к подушке и смеялась. Так объясняется возможный путь попадания дорзоламида в организм девушки.
Я надеюсь это шутка все?))
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Ответ Степаныч_1
Я надеюсь это шутка все?))
Вроде как нет: https://www.usada.org/wp-content/uploads/Calista-Liu-Consent-Award.pdf
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Ответ БезызбежноНаКрасный
что папаня с ней делал на подушке?))
Смешные видосы смотрел
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Ответ Potapson
Скоро отмазкой будет - случайно перепутала и одела дедушкины трусы.
Трахнула дедушкиного пса
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