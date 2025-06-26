Бородин о титуле чемпиона мира: «Со мной на Новый год сфотографировались в отделе с овощами. Но люди быстро забывают, и уже никто не фотографируется»
Илья Бородин рассказал, как на него повлиял титул чемпиона мира на короткой воде.
– Что-то поменял статус чемпиона мира?
– В голове? Не думаю. Это просто очередная ступень какой-то эволюции спортсмена.
Да, приятно, узнавали, со мной на Новый год сфотографировались в отделе с овощами. Но люди достаточно быстро все забывают, и уже со мной никто не фотографируется.
Я этому не придаю значения. Мне комфортно, когда я более-менее неизвестная лошадка. Но то, что это произошло наконец-то – только радость и положительные эмоции, – сказал Бородин.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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