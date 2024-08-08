USADA: «Печально видеть отчаянные попытки руководителей WADA очернить других. Чтобы олимпийские ценности обрели смысл, нужно привести WADA в порядок»

В USADA заявили, что руководители WADA пытаются очернить других.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что несколько спортсменов из США участвовали в соревнованиях, несмотря на допинг.

По данным WADA, Антидопинговое агентство США (USADA) позволило нескольким спортсменам, уличенным в нарушении антидопинговых правил в период с 2011-го по 2014 год, продолжать соревноваться в обмен на информацию о других нарушителях.

«Печально видеть отчаянные и опасные попытки руководителей WADA очернить других, включая информаторов, вместо того, чтобы ответить на основные вопросы о том, почему они позволили Китаю скрыть 23 положительных теста на триметазидин и два положительных теста на метандиенон.

Теперь, когда спортсмены со всего мира высказываются об этой ситуации, повлиявшей на олимпийские соревнования по плаванию в Париже, WADA реагирует нападками на других.

Чистые спортсмены заслуживают лучшего от WADA. Чтобы олимпийские ценности обрели смысл, пришло время привести WADA в порядок.

По иронии судьбы, обширные расследования, проведенные USADA и упомянутые в сегодняшнем заявлении WADA, демонстрируют именно то, что WADA следовало сделать с положительными результатами китайских пловцов – собрать доказательства для установления истины и соблюдения защиты чистого спорта.

В WADA знали о сотрудничестве со спортсменами, включая их возвращение к соревнованиям. Это было необходимо для расследований со стороны ФБР.

В ходе этих расследований спортсмены предоставили правоохранительным органам, USADA и международной федерации оперативную информацию, которая привела к выявлению нарушений антидопинговых правил. <...>

Нам жаль чистых спортсменов. Нынешнее руководство WADA, похоже, больше заинтересовано в собственной репутации, чем в фактической работе по защите чистоты спорта», – говорится в заявлении главы Американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгерта.

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