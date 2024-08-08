USADA: «Печально видеть отчаянные попытки руководителей WADA очернить других. Чтобы олимпийские ценности обрели смысл, нужно привести WADA в порядок»

Теги допинг сборная США USADA WADA Трэвис Тайгерт Легкая атлетика

В USADA заявили, что руководители WADA пытаются очернить других.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что несколько спортсменов из США участвовали в соревнованиях, несмотря на допинг.

По данным WADA, Антидопинговое агентство США (USADA) позволило нескольким спортсменам, уличенным в нарушении антидопинговых правил в период с 2011-го по 2014 год, продолжать соревноваться в обмен на информацию о других нарушителях.

«Печально видеть отчаянные и опасные попытки руководителей WADA очернить других, включая информаторов, вместо того, чтобы ответить на основные вопросы о том, почему они позволили Китаю скрыть 23 положительных теста на триметазидин и два положительных теста на метандиенон.

Теперь, когда спортсмены со всего мира высказываются об этой ситуации, повлиявшей на олимпийские соревнования по плаванию в Париже, WADA реагирует нападками на других.

Чистые спортсмены заслуживают лучшего от WADA. Чтобы олимпийские ценности обрели смысл, пришло время привести WADA в порядок.

По иронии судьбы, обширные расследования, проведенные USADA и упомянутые в сегодняшнем заявлении WADA, демонстрируют именно то, что WADA следовало сделать с положительными результатами китайских пловцов – собрать доказательства для установления истины и соблюдения защиты чистого спорта.

В WADA знали о сотрудничестве со спортсменами, включая их возвращение к соревнованиям. Это было необходимо для расследований со стороны ФБР.

В ходе этих расследований спортсмены предоставили правоохранительным органам, USADA и международной федерации оперативную информацию, которая привела к выявлению нарушений антидопинговых правил. <...> 

Нам жаль чистых спортсменов. Нынешнее руководство WADA, похоже, больше заинтересовано в собственной репутации, чем в фактической работе по защите чистоты спорта», – говорится в заявлении главы Американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгерта.

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

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34 комментария
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Там на сайте WADA сегодня вышло заявление, в котором они признались, что USADA годами, если не десятилетиями ("до самого конца карьеры") скрывала положительные тесты на допинг, и про некоторых атлетов WADA даже знали, но согласились молчать ради "безопасности виновных атлетов" (США предоставило доказательства, что будь информация о них опубликована, люди бы начали угрожать их жизни)
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Хотелось бы, чтобы все допингисты из Штатов были названы по именно, включая тех, кто использует допинг якобы «законно». Очень ждём!
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Грызитесь ребята. Это просто прекрасно!
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Ответ n.newmail123456
Хотелось бы, чтобы все допингисты из Штатов были названы по именно, включая тех, кто использует допинг якобы «законно». Очень ждём!
Нет, это же не Россия какая-нибудь тебе, это правильная страна.
Россию можно отстранять за допинг и публично орать о проблеме, раздувая ее, про США так делать нельзя.

Привет кстати всем комментаторам на спортс.ру, которые тут любят кричать, как все плохо с допингом в РФ и как хорошо в других странах.
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Оправдываются, значит, виноваты. Интересно, опубликуют фамилии американских доперов?
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Смешно
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"Чистые спортсмены заслуживают лучшего от WADA. Чтобы олимпийские ценности обрели смысл, пришло время привести WADA в порядок."
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Какой слог! Просто песня.
Самого УСАДА этот посыл, разумеется, не касается.
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Ответ Adeline
Там на сайте WADA сегодня вышло заявление, в котором они признались, что USADA годами, если не десятилетиями ("до самого конца карьеры") скрывала положительные тесты на допинг, и про некоторых атлетов WADA даже знали, но согласились молчать ради "безопасности виновных атлетов" (США предоставило доказательства, что будь информация о них опубликована, люди бы начали угрожать их жизни)
Что только не придумают США. Думаю, что параллельный спортивный форум должен быть. И не по правилам МОК и ВАДА. И программа должна быть менее американизированной.
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Ответ ivan 07
Комментарий скрыт
Ага. Только не всех.
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Жабагадюкинг
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развития у этой истории, конечно же, не будет
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Пауки в Баньке))
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Это оскорбление чувств верующих... в чистый спорт 😆
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И...сборная медицинских исключений вырывается в перед....
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USADA говорит,что надо навести порядок в WADA)анекдот дня)Родченков там в порядке?)
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Можно обманывать и отбирать медали у чистых спортсменов, если вы предоставляете информацию USADA.
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И USADA тоже.
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Читаю эту новость и ловлю себя на мысли, что эта лишь игра в чистый спорт, а не борьба за него... Интересно бы узнать, сколько человек (и кого именно) разоблачили благодаря показаниям допингистов...
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Милые бранятся - только тешатся
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попытки были отчаянные
видеть их было печально
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Битва продолжается. Чем больше вот так будут нападать друг на друга, тем больше мы будем узнавать неприглядных фактов с обеих сторон. Как же приятно, что такая война между ними
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В FIFA уже навели порядок (свой),в МОК тоже,теперь очередь ВАДА
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Китайцы, оказывается, совсем не парятся, жрут древний, как овно мамонта, метан, и их спокойно отмазывают. Как-то я был лучшего мнения об их фарм подготовке.
Говорить после этого о каком-то чистом спорте - ну просто запредельное лицемерие.
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Присовывают по тихоньку
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Ответ Danila BGR
Что только не придумают США. Думаю, что параллельный спортивный форум должен быть. И не по правилам МОК и ВАДА. И программа должна быть менее американизированной.
Игры брикс?)
Но если серьёзно, то согласен. Формат должен быть другим. Тут на спортсе был материал про хоккей на траве. Там долгие годы доминировала Индия, но с травы перешли на другое, синтетическое, покрытие, что для Европы - плюс, поскольку там их и делают, а для Индии - швах, потому что там остались травяные поля, а на синтетику денег нет. В итоге Индия выпала из топов. Можно ещё обратить внимание на то, как выпали из обоймы кенийские бегуны - раньше абсолютные доминаторы на средних и стайерских дистанциях, а теперь остались крохи. И вряд ли это случайно. И вада с усадой явно не в стороне от этого.
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Посоветуйте, пожалуйста, кукурузные палочки "как раньше" - попкорн не люблю.
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Ответ n.newmail123456
Хотелось бы, чтобы все допингисты из Штатов были названы по именно, включая тех, кто использует допинг якобы «законно». Очень ждём!
Нельзя. Это же типа медицинская тайна
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в кому надо порядок
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Ответ Alex1104
Посоветуйте, пожалуйста, кукурузные палочки "как раньше" - попкорн не люблю.
возьмите простой советский
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Ответ Class_1992
И...сборная медицинских исключений вырывается в перед....
Не, сборная допинг-стукачей пока впереди.
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