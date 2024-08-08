USADA: «Печально видеть отчаянные попытки руководителей WADA очернить других. Чтобы олимпийские ценности обрели смысл, нужно привести WADA в порядок»
В USADA заявили, что руководители WADA пытаются очернить других.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что несколько спортсменов из США участвовали в соревнованиях, несмотря на допинг.
По данным WADA, Антидопинговое агентство США (USADA) позволило нескольким спортсменам, уличенным в нарушении антидопинговых правил в период с 2011-го по 2014 год, продолжать соревноваться в обмен на информацию о других нарушителях.
«Печально видеть отчаянные и опасные попытки руководителей WADA очернить других, включая информаторов, вместо того, чтобы ответить на основные вопросы о том, почему они позволили Китаю скрыть 23 положительных теста на триметазидин и два положительных теста на метандиенон.
Теперь, когда спортсмены со всего мира высказываются об этой ситуации, повлиявшей на олимпийские соревнования по плаванию в Париже, WADA реагирует нападками на других.
Чистые спортсмены заслуживают лучшего от WADA. Чтобы олимпийские ценности обрели смысл, пришло время привести WADA в порядок.
По иронии судьбы, обширные расследования, проведенные USADA и упомянутые в сегодняшнем заявлении WADA, демонстрируют именно то, что WADA следовало сделать с положительными результатами китайских пловцов – собрать доказательства для установления истины и соблюдения защиты чистого спорта.
В WADA знали о сотрудничестве со спортсменами, включая их возвращение к соревнованиям. Это было необходимо для расследований со стороны ФБР.
В ходе этих расследований спортсмены предоставили правоохранительным органам, USADA и международной федерации оперативную информацию, которая привела к выявлению нарушений антидопинговых правил. <...>
Нам жаль чистых спортсменов. Нынешнее руководство WADA, похоже, больше заинтересовано в собственной репутации, чем в фактической работе по защите чистоты спорта», – говорится в заявлении главы Американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгерта.
У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?
Россию можно отстранять за допинг и публично орать о проблеме, раздувая ее, про США так делать нельзя.
Привет кстати всем комментаторам на спортс.ру, которые тут любят кричать, как все плохо с допингом в РФ и как хорошо в других странах.
------
Какой слог! Просто песня.
Самого УСАДА этот посыл, разумеется, не касается.
видеть их было печально
Говорить после этого о каком-то чистом спорте - ну просто запредельное лицемерие.
Но если серьёзно, то согласен. Формат должен быть другим. Тут на спортсе был материал про хоккей на траве. Там долгие годы доминировала Индия, но с травы перешли на другое, синтетическое, покрытие, что для Европы - плюс, поскольку там их и делают, а для Индии - швах, потому что там остались травяные поля, а на синтетику денег нет. В итоге Индия выпала из топов. Можно ещё обратить внимание на то, как выпали из обоймы кенийские бегуны - раньше абсолютные доминаторы на средних и стайерских дистанциях, а теперь остались крохи. И вряд ли это случайно. И вада с усадой явно не в стороне от этого.