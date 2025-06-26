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Анна Конаныхина: «На данный момент все-таки невозможно обойти китайцев в прыжках в воду. Нужно много работать»

Анна Конаныхина считает, что победить китайцев в прыжках в воду почти нереально.

«На данный момент все-таки невозможно обойти китайцев. Мы понимаем реальность, и если показывать прыжки, которые мы показывали первые два раунда по девятибалльным входам, то тогда возможно, но для этого нужно много работать, чему мы будем сейчас посвящать все свое время», – рассказала чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина.

«Мы все, конечно, надеемся на чудо и будем делать все возможное, чтобы опередить китайцев», – отметила старший тренер национальной команды по прыжкам в воду Ольга Феоктистова.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
сборная России жен (прыжки в воду)
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoАнна Конаныхина
прыжки в воду
logoсборная Китая жен (прыжки в воду)
Ольга Феоктистова
logoсборная Китая (прыжки в воду)
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