«Нет никаких доказательств правдивости этого заявления». Поставщик продуктов питания на Олимпиаду отреагировал на слова Адами Пити о червях в еде
Компания-поставщик продуктов питания на Олимпиаду в Париже отреагировала на слова британского пловца Адами Пити о червях в еде.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити заявил, что люди, питающиеся в олимпийской деревне в Париже, находят в рыбе червей.
Поставкой еды на Олимпиаду-2024 занимается кейтеринговая компания Sodexo.
«Нет никаких доказательств правдивости этого заявления, а это довольно серьезные обвинения.
Нет никакой информации, которая могла бы подтвердить это сенсационное заявление», — заявили в компании.
Адам Пити о питании в олимпийской деревне: «Длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Люди находят в рыбе червей»