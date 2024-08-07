«Нет никаких доказательств правдивости этого заявления». Поставщик продуктов питания на Олимпиаду отреагировал на слова Адами Пити о червях в еде

Теги плавание сборная Великобритании Олимпиада-2024 Адам Пити Водные виды

Компания-поставщик продуктов питания на Олимпиаду в Париже отреагировала на слова британского пловца Адами Пити о червях в еде. 

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити заявил, что люди, питающиеся в олимпийской деревне в Париже, находят в рыбе червей. 

Поставкой еды на Олимпиаду-2024 занимается кейтеринговая компания Sodexo.

«Нет никаких доказательств правдивости этого заявления, а это довольно серьезные обвинения.

Нет никакой информации, которая могла бы подтвердить это сенсационное заявление», — заявили в компании. 

Адам Пити о питании в олимпийской деревне: «Длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Люди находят в рыбе червей»

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18 комментариев
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В нынешнее время можно было бы и сфоткать червяка в еде. А так звучит просто как вброс от Адама Пети
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"Какие ваши доказателства?"
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Ответ стоун
покажите им "Броненосец Потёмкин" Эйзенштейна
Здесь уже бронетемкин поносец
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-2
+8
покажите им "Броненосец Потёмкин" Эйзенштейна
+9
-3
+6
Ну чувак в 2024 году не мог даже сфоткать мифических червей, но зато создал хайпа вокруг себя. И как вообще получилось, что только он из 10000 спортсменов увидел червей? Помню у Филиппа Дика такое в "Помутнении" было. Там тоже видели то, чего не существует
+3
0
+3
Ответ Alex1104
"Какие ваши доказателства?"
Кокаинум!
+4
-1
+3
Этак поставщик еды может и засудить британского Чемпиона.
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Прямо Броненосец Потёмкин какой-то
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"Вы ничего не докажете!"
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Броненосец по телкам либо Космодур Байконавт. Весь вопрос в том, кто из них врет.
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Ответ Alex1104
"Какие ваши доказателства?"
Ррряяя, вывсврети!1!1
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Ответ Alex1104
"Какие ваши доказателства?"
Пити не Арнольд.
0
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Ответ Валерий З.
Пити не Арнольд.
Протез не оторвет?
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Ответ Carasa
Ррряяя, вывсврети!1!1
Эти червяки уволились неделю назад?
+1
-1
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Ответ стоун
покажите им "Броненосец Потёмкин" Эйзенштейна
"Он плохо кончил"
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