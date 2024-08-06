Адам Пити считает, что МОК должен платить призовые за Олимпиаду: «Не думаю, что телефона от спонсора и проживания в олимпийской деревне достаточно»

Теги плавание МОК World Aquatics (FINA) Олимпиада-2024 Адам Пити Водные виды

Адам Пити считает, что МОК должен выплачивать медалистам Олимпийских игр призовые.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) пообещала выплатить 2,4 млн долларов чемпионам Парижа-2024. 

«Считаю, это необходимо. МОК должен больше давать спортсменам. 

Мы – часть индустрии развлечений. Не думаю, что телефона от спонсора и проживания в олимпийской деревне достаточно – и спортсмены начинают это осознавать. 

Вопрос очень сложный, но у World Aquatics более чем достаточно денег, чтобы все было», – заявил двукратный олимпийский чемпион по плаванию. 

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12 комментариев
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Выручка с телевизионных прав олимпиады должна быть космическая, участники однозначно должны получать свой кусок хлеба за основные роли в этом всем.
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Это подрыв скрепов)))
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Ох и рискуют ребят из таких видов спорта...
С такими заявлениями
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Перейди в Филиппины, будет тебе и бабло, и хата, и пожизненный рамэн, и комплект фар, и даже какая-то медицинская операция.
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Ответ Костя Соловьев
Выручка с телевизионных прав олимпиады должна быть космическая, участники однозначно должны получать свой кусок хлеба за основные роли в этом всем.
В программе игр две трети дисциплин при таком подходе будет убыточно. Кока-кола и эн би сии платят огромные деньги за баскетбол, лёгкую атлетику и плавание, остальное просто прицеп.
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Ответ Андрей Масловский
Они и получают. Иначе бы не рвались на Олимпиаду
Это не правда. Не все федерации в мире выплачивают «огромные» деньги за медали. Далеко не все.
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Незачем. Ибо получится, что гроши получат: слишком много участников и призеров, лучше средства от тв прав и рекламы тратить на более полезные цели. А призеры ОИ и так от своих стран получат норм призовые + 100% контракты на рекламу хотябы локальные.
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НАДА БОЛЬШЕ БАБЛАААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Первым делом Адаму напомнят, что участие в Играх – это привилегия. Так всегда говорят, когда не хотят платить. Но скорее промолчат, спустив на тормозах.
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