Адам Пити считает, что МОК должен платить призовые за Олимпиаду: «Не думаю, что телефона от спонсора и проживания в олимпийской деревне достаточно»

Адам Пити считает, что МОК должен выплачивать медалистам Олимпийских игр призовые.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) пообещала выплатить 2,4 млн долларов чемпионам Парижа-2024.

«Считаю, это необходимо. должен больше давать спортсменам.

Мы – часть индустрии развлечений. Не думаю, что телефона от спонсора и проживания в олимпийской деревне достаточно – и спортсмены начинают это осознавать.

Вопрос очень сложный, но у более чем достаточно денег, чтобы все было», – заявил двукратный олимпийский чемпион по плаванию.