Адам Пити считает, что МОК должен платить призовые за Олимпиаду: «Не думаю, что телефона от спонсора и проживания в олимпийской деревне достаточно»
Адам Пити считает, что МОК должен выплачивать медалистам Олимпийских игр призовые.
Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) пообещала выплатить 2,4 млн долларов чемпионам Парижа-2024.
«Считаю, это необходимо. МОК должен больше давать спортсменам.
Мы – часть индустрии развлечений. Не думаю, что телефона от спонсора и проживания в олимпийской деревне достаточно – и спортсмены начинают это осознавать.
Вопрос очень сложный, но у World Aquatics более чем достаточно денег, чтобы все было», – заявил двукратный олимпийский чемпион по плаванию.
С такими заявлениями