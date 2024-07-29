Оргкомитет Олимпиады-2024 об отзыве аккредитаций у журналистов ТАСС: «Мы следуем решению, но не участвовали в мотивировочной части»

Директор ОИ-2024 по коммуникациям ответила на вопрос о лишении аккредитации российских журналистов.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС, сославшись на решение французских властей.

«Мы следуем решению, но мы не участвовали в мотивировочной части. Действительно, есть журналисты, которые получили копию такого решения», – сказала Анн Дешам.

Вайцеховская об отзыве аккредитаций у журналистов ТАСС на Олимпиаде: «Это скотство со всех позиций сразу»