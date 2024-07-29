Оргкомитет Олимпиады-2024 об отзыве аккредитаций у журналистов ТАСС: «Мы следуем решению, но не участвовали в мотивировочной части»

Теги Олимпиада-2024 ТАСС Водные виды

Директор ОИ-2024 по коммуникациям ответила на вопрос о лишении аккредитации российских журналистов.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС, сославшись на решение французских властей.

«Мы следуем решению, но мы не участвовали в мотивировочной части. Действительно, есть журналисты, которые получили копию такого решения», – сказала Анн Дешам.

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9 комментариев
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Привычное - мы тут ни причём :)))
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Интересно, оргкомитет МОК несет за что-то ответственность? И за церемонию открытия они не отвечают, и за ужасные условия проживания спортсменов. Теперь вот не отвечают за работу с журналистами.

Проще, наверное, было сообщить, за что они несут ответственность. За рекламные баннеры что ли?
+7
0
+7
Ответ n.newmail123456
Интересно, оргкомитет МОК несет за что-то ответственность? И за церемонию открытия они не отвечают, и за ужасные условия проживания спортсменов. Теперь вот не отвечают за работу с журналистами. Проще, наверное, было сообщить, за что они несут ответственность. За рекламные баннеры что ли?
За сбор деняк😂
+4
-1
+3
Я- не я и лошадь не моя)
+1
0
+1
А мы тут не при чем, а мы тут не при чем
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Привычное - мы тут ни причём :)))
Нас там нет !
+3
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Ответ OldRedWhite
Нас там нет !
Что вы вообще к нам пристали? Мы просто проходили мимо!
+2
-1
+1
не знаю, оно само, но отменять не будем
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Ответ n.newmail123456
Интересно, оргкомитет МОК несет за что-то ответственность? И за церемонию открытия они не отвечают, и за ужасные условия проживания спортсменов. Теперь вот не отвечают за работу с журналистами. Проще, наверное, было сообщить, за что они несут ответственность. За рекламные баннеры что ли?
За то, что отныне на Олимпиадах не будет рюмочной с балалайками!💪
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