Оргкомитет Олимпиады-2024 об отзыве аккредитаций у журналистов ТАСС: «Мы следуем решению, но не участвовали в мотивировочной части»
Директор ОИ-2024 по коммуникациям ответила на вопрос о лишении аккредитации российских журналистов.
Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС, сославшись на решение французских властей.
«Мы следуем решению, но мы не участвовали в мотивировочной части. Действительно, есть журналисты, которые получили копию такого решения», – сказала Анн Дешам.
Вайцеховская об отзыве аккредитаций у журналистов ТАСС на Олимпиаде: «Это скотство со всех позиций сразу»
Проще, наверное, было сообщить, за что они несут ответственность. За рекламные баннеры что ли?